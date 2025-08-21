Filtraron la cifra millonaria que se repartirán Martín Demichelis y Evangelina Anderson en su divorcio

Martín Demichelis y Evangelina Anderson anunciaron su separación luego de 18 años de matrimonio. Si bien la ruptura se ha llevado en términos amistosos, la realidad económica podría complicar la situación pues, la pareja deberá dividir la millonaria fortuna que el deportista acumuló durante su carrera en Europa.

Evangelina Anderson ha dejado claro en más de una oportunidad que todo se ha manejado con respeto, intentando que las decisiones que tome junto a Martín Demichelis no pasen por el foco mediático. No obstante, esto podría cambiar tras el acuerdo monetario. Fuentes cercanas a la expareja aseguran que la división no será de un 50/50.

La fortuna que Martín Demichelis construyó en la élite del fútbol

Si hay que hablar de recorridos valiosos en el mundo del fútbol, sin duda hay que mencionar a Martín Demichelis. El deportista jugó en Alemania, España e Inglaterra, consolidándose en clubes de primer nivel y alcanzando un alto estándar económico. Daniel Fava, Panelista de ‘A la tarde’ asegura que la fortuna a dividir alcanza los 50 millones de dólares.

El entorno del exjugador sostiene que la cantidad a repartir no será igual y que los montos los definirán los equipos legales. Si bien la expareja ha intentado llevar la separación en términos amistosos, la separación de bienes y repartición económica será bastante complicada, lo que podría fracturar su acuerdo de paz.

Fuente: caras.perfil.com