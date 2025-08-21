Olivares acusó a Amsafé de querer "manejar los fondos de Iapos" y afirmó: "No dejaremos que el kirchnerismo meta la mano"

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, afirmó que desde los gremios “se está montando una campaña con el fin último de manejar los fondos de la obra social (Iapos).

Y no vamos a dejar que el kirchnerismo los administre. Los recursos del Iapos son para la salud de los afiliados y no para que los gestione una burocracia sindical”, señaló el funcionario.

Las declaraciones se dieron tras una manifestación en la obra social y luego de que Amsafe reclamara participación en el manejo de los recursos de la entidad.



Olivares cuestionó que el gremio intente posicionarse como intermediario entre la obra social y sus beneficiarios. “El afiliado no necesita ninguna intermediación forzada. Hoy el Iapos atiende 4.000 llamadas mensuales a su línea 0800, responde 1.500 consultas por correo electrónico y, en breve, sumará contacto directo vía chat. No hace falta que un sindicato se meta en esa relación”, enfatizó.

El gobierno habló de solidez de las prestaciones

El ministro presentó datos sobre el alcance y la solidez de las prestaciones actuales: 5.500 cirugías mensuales, 6.000 internaciones, 1.200.000 prácticas ambulatorias, 1.100 afiliados en el programa integral de obesidad, 57.000 diagnósticos por imágenes (incluidas 2.600 tomografías y 2.800 resonancias), 300.000 consultas médicas, 180 colocaciones de stent, 22 marcapasos, 290 pacientes en diálisis y una inversión de 350.000 dólares en prótesis cada mes.

“Son números que muestran que no hay vaciamiento, sino un servicio de salud que cumple y responde. La propia obra social informa con regularidad lo que hace y no necesita que nadie monte campañas para difamarla”, advirtió.

Para el trasfondo político

Para Olivares, la avanzada gremial responde a un interés financiero y de poder. “Ya no les alcanza con los cientos de millones que recaudan por la cuota sindical y la mutual; ahora buscan más recursos. Pero los fondos del Iapos son para la salud, no para financiar la burocracia sindical”, sostuvo.

El funcionario advirtió sobre los riesgos de ceder poder de decisión sobre la obra social a sectores con intereses políticos. “Hemos visto en qué terminan esas intermediaciones forzadas. No vamos a permitir que eso ocurra en Santa Fe”, aseguró.

Olivares también minimizó el planteo de Amsafe, enmarcándolo en un “operativo de exaltación” destinado a generar malestar entre los afiliados. “El Iapos está activo, operativo y presente. Lo que se busca es instalar un relato para después sentarse a negociar el manejo de la caja”, concluyó.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.