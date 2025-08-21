Justicia en debate: la Convención santafesina busca consenso para reformas históricas

La Comisión de Poder Judicial de la Convención santafesina, presidida por Lisandro Enrico, busca cerrar un dictamen clave antes del viernes 22.

El objetivo es darle rango constitucional a reformas ya aplicadas en la justicia penal, como el MPA y la Defensa Penal.

Uno de los debates centrales es si el Ministerio Público debe ser considerado extrapoder o parte del Poder Judicial.

Fiscales y defensores reclaman autonomía presupuestaria para garantizar independencia en su funcionamiento.

Se discute quién controlará el desempeño de fiscales y defensores: la Legislatura, el Judicial u órganos mixtos.

También está en debate la creación de un Consejo de la Magistratura o Asesor, evitando repetir la experiencia nacional de 1994.

En un clima de intensas negociaciones políticas y con el reloj corriendo en contra, la Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales de la Convención Constituyente de Santa Fe se reunió este jueves para intentar cerrar un dictamen clave sobre el futuro del sistema de justicia provincial. El organismo, presidido por el radical Lisandro Enrico e integrado por 20 convencionales, debe entregar antes del viernes 22 a última hora sus propuestas a la Comisión Redactora, lo que convierte a esta semana en decisiva para el rumbo institucional de la provincia.

La apuesta del oficialismo que lidera Unidos para Cambiar Santa Fe es lograr un dictamen de consenso, lo suficientemente sólido como para que la oposición pueda acompañarlo o al menos sumarse con observaciones. No se trata de un trámite menor: lo que está en juego es la posibilidad de incorporar a la Constitución provincial reformas profundas que ya se han venido aplicando en la práctica a través de leyes, pero que hasta ahora no tenían rango constitucional.

De la modernización penal a la Carta Magna

Santa Fe ha transitado en las últimas décadas un proceso de modernización en materia penal. La reforma del Código Procesal puso fin al sistema inquisitivo y al proceso escrito, dando paso a un modelo oral en el que los jueces ya no concentran todas las funciones. En paralelo, se crearon el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, dos organismos que cambiaron la fisonomía del fuero.

También se incorporaron, por vía legislativa, mecanismos de selección más transparentes para jueces, fiscales y defensores, que redujeron la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esas modificaciones carecían de blindaje constitucional, lo que las hacía vulnerables a los vaivenes políticos. La Convención tiene ahora la misión de darles estatus definitivo.

Preguntas de fondo

Los convencionales llegaron a este tramo del debate con ocho propuestas partidarias distintas, pero todo indica que el oficialismo está cerca de articular un texto único. Sin embargo, los puntos neurálgicos siguen abiertos.

Uno de ellos es la definición del Ministerio Público de la Acusación como “extrapoder” o parte del Poder Judicial. La actual fiscal general, María Cecilia Vranicich, viene reclamando que se consagre su carácter de órgano independiente, con autonomía no solo funcional sino también presupuestaria. En ese mismo esquema podría integrarse la Defensa Penal, generando un bloque extrapoder que dé mayor fortaleza institucional.

La cuestión de la autonomía se vincula directamente con otro debate: la asignación de recursos. Fiscales y defensores exigen que el manejo presupuestario no quede supeditado al Ejecutivo ni al Judicial, lo que en la práctica se traduce en la posibilidad de garantizar una mejor prestación del servicio.

El control sobre fiscales y defensores

Quizás la pregunta más espinosa gira en torno al control del desempeño de fiscales y defensores. Hoy, las faltas graves se dirimen en la Legislatura, lo que asegura un proceso público y transparente. No obstante, ese esquema parece destinado a cambiar. La discusión pasa por si esa potestad debe recaer en el propio Poder Judicial, en un órgano mixto de académicos y profesionales, o en una fórmula intermedia que distribuya las atribuciones.

Consejo de la Magistratura: lecciones del pasado

Otro eje del debate es la creación de un Consejo de la Magistratura o Consejo Asesor, encargado de proponer las ternas de candidatos a jueces, fiscales y defensores. El consenso preliminar es que Santa Fe no debe repetir la experiencia nacional de la Reforma de 1994, que derivó en un organismo altamente politizado y cuestionado. La discusión está centrada en la composición del consejo, el grado de incidencia que tendrán sus dictámenes y si sus resoluciones serán vinculantes.

Lo que sí parece claro es que las ternas deberán ser enviadas al gobernador, quien a su vez remitirá los pliegos a la Legislatura para su aprobación, manteniendo así el esquema de pesos y contrapesos que caracteriza al proceso de designaciones.

Una pulseada decisiva

El propio Enrico, hoy ministro de Obras Públicas pero con una larga trayectoria como senador y defensor de la reforma penal, reconoció que será difícil unificar todas las miradas. “La pluralidad de posiciones no va a cambiar”, anticipó. Sin embargo, la presión del calendario obliga a acelerar consensos y producir despachos antes del viernes.

Lo que está en juego no es solo la redacción de un dictamen técnico, sino la posibilidad de que Santa Fe dé un salto cualitativo en materia de justicia. Blindar en la Constitución los avances ya implementados, definir la autonomía de los organismos de persecución penal y consolidar un sistema transparente de selección de magistrados son los pasos que podrían marcar el futuro del servicio judicial en la provincia.

En definitiva, lo que se debate en la Convención no es únicamente un articulado jurídico, sino la manera en que Santa Fe enfrentará el desafío de construir un Poder Judicial moderno, eficiente y con garantías de independencia.