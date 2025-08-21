Santa Fe avanza hacia la neutralidad religiosa en su Constitución

La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías dictaminó eliminar el catolicismo como religión oficial en Santa Fe.

Se propone modificar el artículo 3 de la Constitución provincial para establecer la neutralidad religiosa.

El nuevo texto asegura la separación entre lo civil y lo religioso bajo principios de igualdad y no discriminación.

El cambio busca actualizar la relación Estado-Iglesia en un contexto social plural y diverso.

El dictamen se suma a otros sobre derechos como ambiente, salud, educación, trabajo y libertad de expresión.

Todos los textos deberán ser votados en el plenario para incorporarse a la nueva Carta Magna.

En un giro histórico para la vida institucional santafesina, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención del ’25 dio este miércoles dictamen parcial a una propuesta que, de prosperar en el plenario, eliminará a la religión católica como credo oficial de la provincia. La modificación apunta directamente al artículo 3 de la Constitución vigente y marca un cambio trascendental: la consolidación de la separación entre el Estado y la religión.

El texto vigente establece que “La religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes”. La nueva redacción propone sustituirlo por: “La Provincia no establece religión oficial, asegura la distinción entre el orden civil y el religioso. La relación entre el Estado, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”.

El cambio no es meramente formal. La reforma introduce en la Constitución un principio de neutralidad que hasta ahora estaba ausente y que redefine el vínculo histórico entre el Estado santafesino y la Iglesia Católica. Con esta decisión, la provincia se sumaría a la tendencia de varios estados modernos que reconocen la pluralidad de cultos y la necesidad de garantizar igualdad de trato a todas las expresiones religiosas.

Un debate de fondo

Si bien en la práctica el Estado provincial ya no sostenía económicamente a la Iglesia en el mismo nivel que décadas atrás, la Constitución mantenía una definición explícita que colocaba al catolicismo en una posición de privilegio. La modificación busca actualizar esa relación en un contexto social y cultural cada vez más diverso.

Convencionales de distintos partidos coincidieron en que se trata de un paso fundamental para garantizar la libertad de conciencia y el pleno respeto a todas las confesiones. “Este es un avance en la construcción de un Estado moderno, plural y respetuoso de la diversidad”, resumió uno de los integrantes de la comisión.

Sin embargo, no faltaron voces que advirtieron sobre el impacto simbólico que la medida puede generar en sectores de fuerte arraigo católico, donde la identificación entre tradición cultural y religión continúa siendo un punto sensible.

Más dictámenes en camino

El debate sobre la neutralidad religiosa fue uno de los ejes más destacados de la jornada, pero no el único. Junto a este dictamen, la comisión avanzó también en la redacción de propuestas vinculadas a la ampliación de derechos ciudadanos. Entre ellas, se incluyeron artículos sobre amparo, régimen electoral, ciencia y técnica, ambiente, defensa del consumidor, acceso al agua, derechos en entornos digitales, salud, educación, trabajo, cultura y libertad de expresión.

Cada uno de estos dictámenes, al igual que el de neutralidad religiosa, deberá ser sometido a la votación del plenario de la Convención. En caso de aprobarse, quedarán incorporados a la nueva Constitución provincial que se redacta en este proceso histórico.

Separación de poderes y neutralidad

El borrador difundido subraya la distinción entre el orden civil y el religioso, lo que implica no solo un cambio jurídico sino también un mensaje político: el Estado provincial se compromete a actuar bajo criterios de igualdad, sin favorecer a ningún credo en particular. El principio de cooperación, también incluido en la nueva redacción, reconoce la posibilidad de establecer vínculos con las iglesias y cultos, pero siempre en un marco de respeto a la autonomía de cada institución y sin jerarquías de reconocimiento.

De aprobarse, la reforma colocará a Santa Fe a la vanguardia en materia de derechos y garantías institucionales, en línea con la Constitución Nacional, que si bien reconoce el culto católico, no establece en la práctica una religión oficial.

Lo que viene

Con el plazo para el cierre de dictámenes a punto de cumplirse, el trabajo de las comisiones ingresa en su etapa más intensa. El desafío inmediato será llevar estos textos al plenario, donde las diferencias políticas y doctrinarias podrían abrir nuevos debates. La votación final marcará si la provincia avanza en este cambio histórico o si el principio de neutralidad religiosa deberá esperar un nuevo intento de reforma.

De cualquier modo, el dictamen aprobado este miércoles deja en claro que el tema ya está instalado en la agenda pública y que la discusión sobre el rol de la religión en la vida institucional santafesina difícilmente tenga marcha atrás.