Nueva ley de ATN: para Olivares, se avanza hacia un sistema con menos discrecionalidad

Para el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, la ley aprobada este miércoles por el Congreso para modificar el sistema de reparto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) permitirá terminar con un sistema "arbitrario" y "discrecional" de distribución de fondos.

En diálogo con El Litoral, el funcionario explicó en qué consisten las principales modificaciones y bregó porque el Poder Ejecutivo Nacional no vete la iniciativa sancionada. La iniciativa había sido impulsada por 24 gobernadores que también reclamaban la distribución de la recaudación por el Impuesto a los Combustibles, aunque este aspecto no se llegó a tratar por falta de quórum en la sesión.

- ¿Qué cambia a partir de la sanción de esta ley?

- Hasta aquí, los ATN constituían un fondeo automático que quedaba en cuentas nacionales para usarlo de manera discrecional por parte del Poder Ejecutivo y que en los hechos, en definitiva, se iba acumulando y ni siquiera se utilizaba.

Históricamente, durante casi todos los gobiernos, los recursos se iban acumulando y después, en algunos casos, se establecía de manera discrecional un destino o directamente no se utilizaban y se acumulaban en una cuenta única del Estado nacional.

En este caso lo que se establece es que la proporción que le corresponde tanto a cada provincia como a la Nación, se distribuya de manera regular. El dinero ingresará al fondo de ATN, pero al mismo tiempo se garantiza que cada provincia irá recibiendo periódicamente su porción, tomando el coeficiente de coparticipación que le corresponde.

Similar a coparticipación

- ¿Es decir que se establece como criterio el índice de coparticipación?

- Exactamente.

- ¿Y cuál será la periodicidad del envío de dinero?

- Bueno, eso no está precisado, pero se entiende que debería ser de una manera similar a la que se da con la coparticipación, que llega a las provincias de manera diaria. Sin embargo, como esto no es un reparto que se disponga apenas se recauda, se tendrá que establecer cuál es la manera más eficiente; quizá deba ser de manera mensual.

- ¿Cómo se constituye el fondo de ATN?¿Con qué recursos?

-Nacen de la propia ley de coparticipación; se estableció en ese momento que una parte de la coparticipación de la masa bruta iba a Nación y otra a las provincias; y un porcentaje quedaba para el fondo de ATN. En ese tiempo, década del 80, el objetivo era afrontar las inestabilidades que se daban en ciertas provincias donde el Estado Nacional tenía que ir a rescatarlas de la emergencia financiera.

Y la discusión era con qué recursos se va a hacer ese rescate. Si se hacía con fondos del Tesoro, implicaba que la Nación tenía que salir con fondos del giro corriente del presupuesto nacional para atender alguna urgencia en las provincias.

Entonces, se decidió que afectara un porcentaje de la recaudación común para que quedara como un fondo de urgencia con el que se pudiera afrontar alguna situación de contingencia financiera sin tener que afectar el presupuesto nacional.

Y el fondo se constituyó, pero la Nación luego no lo destinaba a atender íntegramente las eventuales contingencias. Y los saldos se iban acumulando en una cuenta que administraba el Estado Nacional, con lo cual, indirectamente esos fondos estaban a disposición financieramente del Estado Nacional.

Perspectivas

- ¿Habrá veto del Poder Ejecutivo nacional?

- Esperemos que no; esperemos que se entienda el sentido de la ley porque aquí lo que se tiene en cuenta es que en la distribución no se lo está dejando afuera al Estado Nacional. Acá lo que es está previendo es una redistribución más justa y menos arbitraria.

Un mecanismo que por un lado, evite o minimice la arbitrariedad; y por el otro, evite lo que sí ha sucedido a lo largo del tiempo que es una acumulación permanente de los recursos que no se terminan utilizando.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.