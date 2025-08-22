José Mayans llamó “tonta” y “estúpida” a Virginia Gallardo y la candidata de LLA le respondió en redes

El senador kirchnerista José Mayans calificó de “tonta” y “estúpida” a la actriz y candidata libertaria Virginia Gallardo durante una sesión del Senado.

Mayans buscó desmentir que los senadores cobren más de 10 millones de pesos, recordando un video de Gallardo en el programa de Mirtha Legrand donde ironizaba sobre los sueldos legislativos.

Gallardo respondió en X diciendo que es candidata a Diputada y no a Senadora, y cuestionó la falta de respeto del legislador.

La candidata aclaró que sus dichos sobre los sueldos respondían a la cobertura de medios y no a versiones de Javier Milei.

El cruce ocurre en paralelo a una resolución del Senado que prevé que hacia fin de año las dietas de los senadores lleguen a 10,2 millones de pesos en bruto.

El episodio potencia la visibilidad política de Gallardo, que compite en Corrientes por La Libertad Avanza y mantiene un vínculo cercano con el presidente Javier Milei.

El Senado fue escenario este jueves de un cruce político que rápidamente se trasladó a las redes sociales. El protagonista fue el senador formoseño José Mayans, referente del kirchnerismo, quien en plena sesión se refirió a la periodista y actriz Virginia Gallardo —hoy candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes— con durísimas palabras, calificándola de “tonta” y “estúpida”.

La controversia surgió a raíz de una discusión sobre el monto de las dietas que perciben los legisladores nacionales. Mayans buscaba desmentir la versión de que un senador cobra más de 10 millones de pesos mensuales y, en ese contexto, recordó con sorna un fragmento televisivo de archivo en el que Gallardo ironizaba sobre los sueldos parlamentarios. En ese video, emitido tiempo atrás en la mesa de Mirtha Legrand, la actriz señalaba con sarcasmo que “con nueve millones de pesos cualquiera es senador”.

Durante la sesión, el jefe del bloque oficialista apuntó directamente contra la ahora candidata libertaria:

—“Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida. Acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”—, lanzó.

Las palabras del legislador no pasaron inadvertidas. A los pocos minutos, Gallardo respondió a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter). “Más tonto y estúpido, Sr. Mayans, es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”, replicó con dureza.

La dirigente correntina no se quedó allí. En un hilo posterior, aclaró que el recorte audiovisual al que hacía referencia Mayans no había sido un comentario al azar, sino una crítica dirigida a legisladores misioneros que habían cambiado su voto en la ley conocida como Ficha Limpia. Además, defendió sus dichos al señalar que la información sobre las dietas parlamentarias “no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a diario”.

Gallardo también cuestionó la actitud del senador kirchnerista por el tono empleado: “Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija. Después me mandan a estudiar a mí. Dolor país...”, escribió, acompañando el mensaje con un emoji de tristeza.

El episodio cobró mayor relevancia por el contexto en que se dio. Mientras Mayans insistía en que los senadores no perciben 10 millones de pesos mensuales, el propio Senado había avanzado este año en una resolución que dispone un incremento automático de las dietas, atado a las paritarias del personal legislativo. Según estimaciones oficiales, hacia fin de 2024 los sueldos en bruto de los miembros de la cámara alta alcanzarán los 10,2 millones de pesos, un monto que aún deberá ser sometido a los descuentos de ley, pero que confirma que la cifra señalada no está tan alejada de la realidad.

La polémica expone una vez más la sensibilidad del debate público en torno a las remuneraciones de la dirigencia política, un tema recurrente en tiempos de crisis económica y ajuste. La intervención de Mayans buscó desmentir las versiones sobre los montos, pero terminó generando un escándalo paralelo por la descalificación personal hacia una candidata que en los últimos meses ganó visibilidad al sumarse a las filas de La Libertad Avanza.

Gallardo, de reconocida trayectoria en el mundo del espectáculo y los medios, se lanzó este año a la política de la mano de Javier Milei, con quien mantiene una relación cercana desde que fue alumna en una de sus clases de economía. Su desembarco en la lista libertaria por Corrientes sorprendió tanto en el ámbito político como en el mediático y sumó un componente de alto impacto a la campaña de cara a las elecciones de octubre.

El cruce con Mayans, lejos de atenuar su exposición, le otorgó a la candidata una tribuna inesperada para confrontar al kirchnerismo y reforzar su perfil como outsider que denuncia los privilegios de la política tradicional. El episodio promete seguir generando repercusiones en los próximos días, mientras se profundiza la tensión entre el oficialismo y la principal fuerza opositora en el Congreso.