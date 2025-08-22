Mariano Troilo, sorpresivo convocado a la Selección Argentina de Scaloni, pasó de Belgrano a Italia en cifra récord

Mariano Troilo vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez por su impactante venta al fútbol italiano. Con poco menos de 60 partidos en la Primera de Belgrano, y lejos de los reflectores porteños, el zaguero continuará su carrera en Parma.

El defensor había sido noticia en mayo por su sorpresiva convocatoria a la Selección Argentina para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Con varias bajas, Lionel Scaloni buscó alternativas y sorprendió al incluir en la nómina local al futbolista del club cordobés.

El técnico de la Selección Argentina elogió a Mariano Troilo, asegurando que su cuerpo técnico lo seguía de cerca, aunque el jugador terminó quedando afuera del banco de suplentes en los partidos ante Chile y Colombia.

Belgrano vendió a Mariano Troilo en cifra récord

El club cordobés anunció la venta con un posteo en su cuenta oficial de X, informando que la operación se realizó por 9.600.000 euros entre importe fijo, variables y condiciones futuras.

El defensor se convirtió en la venta más cara en la historia de Belgrano.

Mariano Emir Troilo inició su carrera en E.F.U.L., una escuelita de Córdoba, y en 2010 ingresó a las divisiones juveniles de Belgrano.

"Tuve muchos momentos buenos como malos. Muchas veces no jugué. Arranqué a jugar recién en Quinta de AFA. Los cuatro años anteriores, no iba ni al banco. El esfuerzo tiene su recompensa", había reflexionado en una entrevista con Showsport en 2023, cuando todavía estaba en Reserva.

En ese tiempo incluso pensó en marcharse a otro club: tuvo pruebas y quedó en Lanús y en Defensa y Justicia, pero su padre lo convenció de quedarse en Córdoba, pese a las dificultades.

El propio Troilo llegó a plantearse dejar el fútbol: "Le rogaba a mi viejo que no me mandara más, porque no la pasaba bien. Todos jugaban y yo no. Él fue el que me aguantó, con mi vieja y mis abuelos. Fueron un gran sostén en mi vida".

Debutó en la Primera de Belgrano el 3 de agosto de 2023, en el triunfo por 1-0 ante Claypole por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Mariano Troilo se marcha de Belgrano con 57 partidos, dos goles y una asistencia.

