Manuel Lanzini se sumó a Vélez tras quedar marginado en River

Vélez Sarsfield, recientemente clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores, recibió una gran noticia este jueves.

Manuel Lanzini, ex mediocampista de River Plate de 32 años, firmó y se convirtió en el nuevo refuerzo del Fortín, donde fue oficializado a través de las redes sociales del club.

“Lanzini es de Vélez. Bienvenido Manu”, escribió la cuenta oficial de la institución de Liniers, que minutos después publicó un video del propio jugador enviando un mensaje a los hinchas.

Con la camiseta de Vélez ya puesta, el futbolista expresó: "A todos los hinchas, acá Manu Lanizini les manda un abrazo. ¡Vamos Vélez, carajo!".

Cabe destacar que el ex West Ham de Inglaterra firmó contrato con los Fortineros por un año y cuatro meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026.

El oriundo de Ituzaingó no era tenido en cuenta en River y había sido marginado por Marcelo Gallardo, una situación que resultó clave para que el futbolista y el club decidieran su salida.

De ahora en más, Lanzini se encuentra entrenando bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto y podría hacer su debut el próximo lunes, cuando Vélez visite a Godoy Cruz por la sexta jornada del Torneo Clausura.

Fuente: 442