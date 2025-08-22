Rafaela vive una verdadera emergencia en seguridad y Viotti puso en marcha el Foro

El intendente Leonardo Viotti encabezó el primer encuentro del Foro de Seguridad de Rafaela, un espacio institucional impulsado por el Gobierno municipal para abordar la problemática de la inseguridad mediante el trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad, organismos provinciales, entidades intermedias y organizaciones de la sociedad civil.

Este jueves, en el Centro Recreativo Metropolitano, se desarrolló el primer encuentro del Foro de Seguridad de Rafaela, que reunió a más de 50 representantes de instituciones, fuerzas de seguridad y organismos provinciales.

Viotti destacó la amplia convocatoria: «Estamos contentos por la respuesta. El Foro nace ante la realidad que vivimos en materia de seguridad, que no es nueva, pero que hoy nos plantea grandes desafíos. Entendíamos que era necesario contar con un ámbito de coordinación y trabajo mancomunado».

El mandatario explicó la dinámica del espacio: «Se trata de reuniones mensuales, periódicas, de alrededor de dos horas, donde cada institución podrá expresar su visión y aportar propuestas. El Foro es mucho más amplio que el Comando Unificado: acá no solo están las fuerzas de seguridad, sino también las vecinales, entidades intermedias y organizaciones sociales».

Respecto a los pedidos de la comunidad, Viotti señaló que «la sociedad reclama más patrulleros, más personal policial y mayor agilidad en la justicia. Muchas de esas son responsabilidades de distintos niveles de gobierno, y este lugar va a ser precisamente para plantear esas situaciones, escucharnos entre todos y que cada uno haga lo que le corresponde».

Durante la reunión, el municipio presentó su Plan de Prevención en Seguridad, con un repaso de lo realizado y las acciones en marcha, mientras que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia compartió información sobre los delitos en Rafaela, investigaciones en curso y herramientas de trabajo preventivo.

Finalmente, Viotti agradeció la participación de todos los sectores y reafirmó su compromiso: «Este Foro es un espacio de escucha, de intercambio y de rendición de cuentas. Celebro y agradezco la aceptación a esta convocatoria. Es momento de trabajar unidos, cada uno desde el lugar que le toca, para construir una ciudad más segura».