Paz Caruso pide que el Ejecutivo tenga un 2verdadero" plan de gobierno

Paz Caruso pide que el Ejecutivo tenga un 2verdadero" plan de gobiernoRAFAELA R24N
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pueblo jujeño que compite por ser el mas lindo del mundo
Agencia 24 NoticiasTURISMO
Corea del Norte retira militares de Rusia: ¿Viene el fin de la guerra o es otra estrategia de Putin?
Agencia de Noticias del InteriorINTERNACIONALES
Te puede interesar
Lo más visto
Francos defendió la gestión económica y criticó con dureza a la oposición en el Council of the Americas
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Cambiar para que nada cambie: el desafío de superar el gatopardismo
Agencia de Noticias del InteriorOPINIÓN
Justicia en debate: la Convención santafesina busca consenso para reformas históricas
Agencia de Noticias del InteriorNUEVA CONSTITUCIÓN DE SANTA FE