Sesionó el Concejo Municipal

Los concejales aprobaron minutas de comunicación que fueron presentadas en la reunión de comisiones del lunes.

Este jueves 21 de agosto se llevó adelante una nueva sesión ordinaria en el órgano legislativo de la ciudad de Rafaela. En primera instancia, el presidente del Concejo Municipal, Lisandro Mársico realizó la apertura con las palabras iniciales y posteriormente la concejal María Paz Caruso fue la encargada del izamiento de la bandera.

El primer proyecto en tratarse fue una minuta de comunicación en la cuál le solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda a ejecutar la ordenanza N° 5432, referida a la creación del Programa Vecinales Más Conectadas, sancionada el 7 de diciembre de 2022. La misma tiene como objetivo la instalación de al menos dos computadoras en cada una de las sedes de las comisiones vecinales de la ciudad, que así lo requieran.

Luego, los ediles le otorgaron tratamiento legislativo a un pedido de informe para conocer las funciones de algunos funcionarios de gabinete. En especial, instan a que el Ejecutivo envíe información sobre los motivos por los cuales los coordinadores de servicios públicos duplican las funciones de gabinete. En segunda instancia, expresan la necesidad de saber quién se encuentra a cargo del área de coordinación de empleo.

Ambos proyectos fueron votados positivamente por todos los ediles.