El gobierno bonaerense confirmó la clausura del estadio de Independiente por los incidentes ante U de Chile

DEPORTESNoneNone
el-gobierno-bonaerense-confirmo-la-clausura-del-estadio-de-independiente-por-los-incidentes-ante-u-d

Independiente no podrá jugar en su estadio Libertadores de América el próximo partido del Torneo Clausura ante Platense como local tras la suspensión dispuesta por el gobierno bonaerense por los graves incidentes en la revancha ante la Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana.

Noticia que está siendo actualizada...

 

Fuente: TN

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE