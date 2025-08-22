La desafiante frase de Thomas Müller para Lionel Messi tras llegar a la MLS

La MLS le abrió las puertas a otra leyenda del fútbol para la segunda parte de la temporada. Después de dos décadas en el Bayern Munich, Thomas Müller oficializó su llegada al Vancouver Whitecaps y se volverá a encontrar con Lionel Messi, con quien mantiene un historial positivo a lo largo de su carrera.

En una entrevista publicada en las redes sociales de la Major League Soccer, el experimentado delantero recordó la final del Mundial de Brasil 2014 que Alemania le ganó a la Selección argentina e hizo hincapié en sus números contra el astro de la Albiceleste.

“Me fue bien en varias ocasiones, pero también sufrimos grandes derrotas contra el Barcelona. Para ser honesto, Messi para mí es el mejor futbolista que ha tenido este juego“, recordó con una sonrisa.

Luego, lanzó una desafiante frase. "Así que... ahora te voy a cazar de nuevo", dijo Müller entre carcajadas a modo de pálpito para el posible cruce que podría darse en la actual temporada si coinciden en los playoffs de la MLS.

El balance entre sí le favorece al jugador alemán: son siete victorias y tres derrotas en 10 enfrentamientos que incluyen partidos de clubes y selecciones entre 2010 y 2023.

Cuándo podrían enfrentarse Thomas Müller y Lionel Messi

Para que su duelo con Messi suceda, ambas franquicias deberán llegar a los Playoffs de la MLS, aunque todavía quedan varios partidos por jugarse de la temporada regular.

Los duelos de la postemporada se determinarán al finalizar los partidos restantes de la temporada regular de la liga y la posición de cada equipo: los mejores siete equipos jugarán la primera ronda al mejor de tres partidos, los clasificados en octavo y noveno lugar jugaran un repechaje.

Fuente: TN