Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmaron el divorcio: el hecho que llamó la atención del abogado

Después de más de una década juntos, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmaron el divorcio. Según confirmó una fuente cercana a la pareja en diálogo con TN Show, el trámite se realizó este mismo jueves por la mañana y sorprendió hasta al propio abogado por la forma en la que se dio.

“Se firmó hoy a la mañana, fueron juntos, estaban todos muy conmovidos. Se dio todo en un ambiente que hasta el mismo abogado decía que nunca había visto uno igual”, reveló la fuente.

A pesar del dolor que implica cerrar una etapa tan importante, la pareja dejó en claro que la decisión fue tomada de común acuerdo y que su vínculo seguirá intacto.

“Ellos van a seguir siendo familia, se van a seguir queriendo. No como pareja, pero todo fue de común acuerdo, todo firmado, todo cerrado y sin ningún problema”, aseguró la persona cercana.

De esta manera, Vázquez y Accardi demostraron que, incluso en un contexto de separación, es posible sostener el respeto, el cariño y el deseo de mantener la unión desde otro lugar.

Fuente: TN