El Foro es solo para la "gilada", hay que tener una política verdadera, seria y eficaz

No hay foro que sirva si no se toman decisiones acertadas en el marco de un programa serio y responsable. Los foros solo sirven para la "gilada"; lo que realmente va a sacar a Rafaela de la inseguridad que hoy vive y que impide que los rafaelinos salgan tranquilos a la calle se soluciona con mucha más presencia policial, con una mayor presencia de la GUR transitando las calles de Rafaela, incorporando más móviles de la GUR y asegurando que la provincia designe muchos más vehículos a la policía. Hace falta que vengan policías experimentados a Rafaela, y no cadetes que recién se reciben y que ni siquiera conocen la realidad de la ciudad. La inseguridad se va a terminar cuando realmente se aborde el tema desde la raíz y se intervenga en los barrios más problemáticos de la ciudad. El foro solo sirve para hablar e intercambiar opiniones, y no para mucho más. Con el foro no vamos a lograr nada; es solo una cáscara sin contenido, creado para que algunos crean que se está haciendo algo. Este foro fue creado para la "gilada".

La gente lo que quiere es poder salir a la calle sin temor a que le roben la bicicleta o el celular. El rafaleño está cansado de llegar a su casa y encontrarla "desvalijada". Lo peor de todo es que el delito va evolucionando con mucha mayor velocidad que los mecanismos que usa el Estado para combatirlo.

Es necesario que la ciudad disponga de muchas más cámaras de seguridad de las que tiene actualmente y, sobre todo, que el Centro de Monitoreo pueda realizar un seguimiento serio para poder identificar a los delincuentes. Los ladrones deben sentir que el Estado está atento y que no les resultará fácil robar, porque los van a encontrar y los van a meter presos. También es importante que jueces y fiscales apliquen las leyes como corresponde. Siempre decimos que las leyes existen; el problema radica en la aplicación de las mismas.

No vamos a lograr nada reuniéndonos y debatiendo, ya que poco y nada se logra así. Las políticas en materia de seguridad son responsabilidad del Estado y nada más. El foro no será más que una reunión de opinadores que saben poco sobre cómo combatir el delito. Rafaela necesita una política concreta y seria, no un centro de opinadores que poco y nada pueden hacer.