El cañón oculto entre montañas que se convirtió en una maravilla

Está claro que no hace falta salir del país para encontrarse con paisajes que parecen de otro planeta. Entre las montañas de La Rioja, un cañadón amarillo se esconde como un secreto a voces y sorprende a todo aquel que se anima a descubrirlo: el Cañón del Ocre.

Este destino, poco explorado y rodeado de misterio, está marcado por paredones de piedra teñidos en tonos intensos que cambian según la hora del día. Un rincón donde la naturaleza habla en colores y donde el silencio de la montaña invita a la contemplación.

Lejos de los circuitos turísticos tradicionales, el Cañón del Ocre se convirtió en una de las joyas de la provincia. Para llegar hasta él, hay que animarse a la aventura y aceptar el desafío de la altura, pero la recompensa es un espectáculo visual que queda grabado en la memoria de todo viajero.

Por qué el Cañón del Ocre es una joya de La Rioja

El Cañón del Ocre fue declarado una de las siete maravillas de La Rioja, y basta con estar frente a sus paredones para entender por qué. El Río Amarillo recorre sus entrañas, aportando matices y formas que cambian según la luz del día. La postal es un verdadero espectáculo natural que atrae a viajeros en busca de paisajes distintos.

Para muchos, el encanto está en que no se trata de un lugar masivo ni de fácil acceso. Justamente ese aire oculto y misterioso lo vuelve aún más especial.

Cañón del Ocre: aventura y naturaleza en estado puro

El acceso al cañón es posible únicamente en vehículos 4×4 e indican ir acompañado por guías locales o agencias habilitadas. Los caminos de montaña son sinuosos y no están señalizados, por lo que resulta sencillo desorientarse si uno no conoce la zona.

La experiencia, sin embargo, lo vale: durante el trayecto, los visitantes atraviesan senderos que serpentean entre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 11, mientras el paisaje se tiñe de amarillos y ocres que parecen sacados de una paleta de pintor.

