Autonomía municipal: la Convención avanza con plazos y reglas para una transición histórica en Santa Fe

La Convención Reformadora santafesina avanzó en la cláusula transitoria que fija reglas para la autonomía municipal.

Intendentes y concejales podrán presentar proyectos para elegir convencionales estatuyentes en cada ciudad.

La Legislatura tendrá un año para dictar una nueva Ley Orgánica de Municipios y dos para sancionar la ley de coparticipación.

La unificación de elecciones provinciales y municipales regirá recién en 2035, con mandatos excepcionales en 2029.

Hubo cruces entre Unidos y Más para Santa Fe: Corsalini y Monteverde reclamaron recursos y derechos sociales en la reforma.

Las ciudades de menos de 10.000 habitantes podrán optar por mantener su esquema actual o adoptar el nuevo modelo municipal.

La Convención Reformadora de Santa Fe dio un paso clave en la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, al definir los ejes de la cláusula transitoria que regirá la autonomía municipal. Se trata de un proceso que marcará el futuro institucional de cada ciudad santafesina, con plazos concretos y reglas de transición que ordenarán la relación entre municipios, concejos y la Legislatura provincial.

El esquema aprobado establece que tanto los intendentes como los concejales podrán presentar proyectos para convocar a elecciones de convencionales estatuyentes en cada ciudad, en el marco del nuevo artículo sobre autonomía municipal. A la vez, fija un cronograma: en un año, la Legislatura deberá sancionar una nueva Ley Orgánica de Municipios; en dos, una ley de coparticipación; y recién en 2035 se producirá la unificación de las elecciones provinciales y municipales.

La cláusula transitoria detalla cómo se aplicará esa convergencia electoral. Los intendentes electos en 2029 ejercerán, de manera excepcional, un mandato de seis años, para que en 2035 sus cargos coincidan con los de las autoridades provinciales. En paralelo, los concejales de localidades de menos de 20.000 habitantes que se elijan en 2029 completarán su mandato en 2031, computando ese período para la aplicación de límites a la reelección, salvo que se trate del primer mandato. Asimismo, todos los concejales de esas ciudades que resulten electos en 2025 extenderán su gestión hasta 2029, dejando sin efecto los sorteos previos que se habían realizado para definir duraciones desiguales.

Otro punto importante es que los mandatos actualmente en ejercicio no serán contabilizados como primer período, lo que significa que la aplicación de límites comenzará a regir a partir de los cargos electos bajo la nueva Constitución. Sin embargo, para quienes asuman en diciembre de 2025, ese ciclo sí será considerado como primer mandato.

Durante la última reunión, presidida por la reconquistense Katia Passarino, se vivieron cruces políticos de alto voltaje. Pablo Corsalini, intendente de Pérez y referente de Más para Santa Fe, cuestionó la postura de Unidos al no incluir sus planteos. “No hay posibilidades de desarrollo de los gobiernos locales sin autonomía plena, y la autonomía debe ir acompañada de recursos”, advirtió. Retomó además el reclamo de intendentes justicialistas que pidieron que los porcentajes de coparticipación queden establecidos en la Constitución.

En la misma línea crítica, Juan Monteverde reprochó al oficialismo no haber incorporado en la reforma derechos vinculados a inquilinos y urbanización de barrios populares. La respuesta llegó de los socialistas Pablo Farías y Gino Svegliati, quienes defendieron la redacción actual.

En defensa del dictamen oficialista, Joaquín Blanco (PS) y Mauricio Maroevich (UCR) explicaron los alcances de la cláusula transitoria, aceptando además una propuesta de Rubén Giustiniani para que no solo los intendentes, sino también los concejales, puedan impulsar la autonomía de sus ciudades. En paralelo, los convencionales de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart y Javier Meyer, presentaron seis dictámenes propios, mientras que Corsalini anunció que hará lo mismo por su bloque.

La cláusula también contempla un aspecto sensible: las ciudades de menos de 10.000 habitantes que hoy funcionan como municipios podrán optar por mantener su estructura actual o bien adoptar la que establezca la nueva Ley Orgánica. Esa decisión deberá ser impulsada por el Ejecutivo local, aprobada por dos tercios del Concejo Municipal y luego comunicada a la Legislatura.

En materia de recursos, la nueva ley de coparticipación que debe sancionar la Legislatura en dos años no podrá modificar en perjuicio de los municipios la distribución vigente al momento de aprobarse la reforma constitucional, una cláusula que busca garantizar estabilidad financiera durante la transición.

Con estos lineamientos, la Convención busca equilibrar demandas políticas y administrativas en un proceso que promete transformar la vida institucional de los municipios santafesinos. Pero el debate sigue abierto: la autonomía plena divide aguas entre oficialismo y oposición, y el verdadero desafío será traducir estas normas en consensos duraderos que permitan modernizar el andamiaje municipal de la provincia.