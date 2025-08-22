Reforma constitucional: tras arduas negociaciones, Unidos logró unificar su dictamen sobre el Poder Judicial

Tras largas negociaciones, Unidos logró unificar su dictamen sobre el Poder Judicial en la Comisión de la Convención Constituyente.

El dictamen cuenta con el respaldo del bloque Frente de la Esperanza; otras fuerzas políticas presentaron textos propios.

La jornada incluyó tres cuartos intermedios y fuertes cruces internos sobre la incorporación de instituciones creadas por la reforma penal.

Se establece al Ministerio Público como órgano independiente, con un Ministerio Público de la Acusación y otro de la Defensa.

La selección de jueces, fiscales y defensores será pública y transparente, a cargo del Ejecutivo con acuerdo legislativo y supervisión del Consejo Asesor.

Se prevé un Tribunal de Enjuiciamiento para juzgar faltas graves, y el lunes comienza la labor de la Comisión Redactora para afinar los textos antes del plenario.

El último dictamen de la última comisión de la Convención Constituyente santafesina se hizo esperar más de lo previsto. La Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales cerró su trabajo este jueves 21, tras una jornada extensa que incluyó tres cuartos intermedios y tensas discusiones internas dentro del oficialismo. La dificultad residía en compatibilizar las distintas posturas de los partidos que integran Unidos respecto de la organización y el funcionamiento del sistema judicial.

Recién pasadas las 19.30 se alcanzó un consenso en la bancada oficialista, que logró emitir un dictamen único acompañado por el bloque Frente de la Esperanza (Fe). El resto de las fuerzas políticas optó por presentar sus propios textos. En el caso de Avancemos y Más para Santa Fe —las expresiones del peronismo en la Convención— la definición quedó en suspenso y se resolverá en el plenario. Como en cada ocasión, La Libertad Avanza presentó su dictamen particular, manteniendo la estrategia de no firmar junto al oficialismo, incluso en cuestiones simbólicas como la declaración sobre las Islas Malvinas.

El presidente de la comisión, el senador Lisandro Enrico, destacó el “respeto y cuidado en el debate”, aunque reconoció que las demoras en la elaboración del texto oficialista conspiraron contra las chances de lograr un respaldo más amplio. “Confiamos en que en el plenario el acuerdo pueda abrirse a más fuerzas”, señaló.

Uno de los ejes que generó mayor tensión interna fue la incorporación a la Constitución de instituciones ya vigentes en la práctica pero que no habían sido contempladas en el texto de 1962, como el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD). Estos organismos, creados durante la reforma penal santafesina, quedarán ahora formalmente establecidos en la nueva Carta Magna.

El dictamen aprobado define al Ministerio Público como un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Estará integrado por el MPA —encargado de diseñar y ejecutar la política de persecución penal, con énfasis en la protección de las víctimas— y el MPD, que tendrá como misión garantizar el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos, especialmente de los sectores más vulnerables.

Otro punto central es el sistema de selección y control de magistrados, fiscales y defensores. El texto establece que los nombramientos serán realizados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, tras un procedimiento público y transparente de evaluación. Para ello se crea un Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público, integrado por representantes de los tres poderes, de los colegios de abogados y del ámbito académico.

Este organismo será el encargado de organizar los concursos, ponderar a los postulantes y elevar propuestas al Ejecutivo. La intención es dotar de mayor transparencia al proceso y garantizar que quienes accedan a los cargos reúnan idoneidad técnica, ética y compromiso democrático.

En cuanto al control disciplinario, el dictamen prevé la conformación de un Tribunal de Enjuiciamiento de la Magistratura y del Ministerio Público. Este cuerpo estará integrado por legisladores, abogados y representantes del sistema judicial, y tendrá la tarea de juzgar faltas graves cometidas por jueces, fiscales y defensores. El procedimiento será acusatorio, oral y público, con garantías de debido proceso y derecho a la defensa.

Durante la jornada, los bloques opositores observaron con atención las tensiones internas de Unidos. Los representantes del justicialismo prefirieron esperar sin interferir en las discusiones, mientras circulaban versiones sobre un posible doble dictamen oficialista. Finalmente, la unificación evitó esa fractura y despejó el camino hacia la etapa plenaria.

El cierre de esta comisión marca también el inicio de la recta final de la Convención. Según el reglamento, el viernes 22 era el plazo límite para producir dictámenes, que a partir del lunes comenzarán a ser revisados por la Comisión Redactora. Ese espacio será el encargado de afinar la redacción final de los textos antes de su tratamiento por los 69 convencionales en sesión plenaria.

Con este paso, los principales trazos de la nueva Constitución provincial ya están definidos. Aunque persisten diferencias entre los bloques, el consenso alcanzado en el oficialismo en torno al funcionamiento del Poder Judicial refuerza la idea de que la reforma avanza hacia un cierre ordenado, en el que quedará en manos del plenario definir hasta dónde se amplía el acuerdo político.