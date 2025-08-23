Pullaro: “Santa Fe Business Forum hace que la provincia se abra al mundo y nos miren con otros ojos”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó este miércoles en Buenos Aires, ante embajadores de distintos países y empresarios argentinos, la segunda edición del Santa Fe Business Forum. El encuentro internacional se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre en La Fluvial de Rosario, con el objetivo de promover el intercambio comercial y atraer inversiones.

En la ocasión se presentaron los principales ejes del foro, rubros participantes y se convocó a participar de esta edición que suma 250 compradores internacionales, 50 compradores más que la edición 2024, y que ya cuenta con más de 700 empresas inscriptas como vendedores.

Durante la actividad, realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Pullaro destacó: “Estamos muy orgullosos de lo que somos y de lo que es nuestra provincia invencible de Santa Fe. Sentimos que tenemos mucho para aportar a la República Argentina. Con la riqueza natural y el esfuerzo de nuestros pobladores, logramos consolidar la provincia más productiva del país. Los santafesinos hemos sabido salir adelante en momentos muy difíciles y mostrar que hay otro camino”.

El mandatario agregó que “entendiendo que debemos consolidar los mercados internacionales que ya tenemos y, al mismo tiempo, abrir nuevos destinos, impulsamos un programa que apuesta fuertemente al comercio exterior. Cuando iniciamos la gestión, había muchos problemas, pero surgió esta idea y dijimos que sí porque confiábamos en que el mundo nos iba a dar una oportunidad. Así nació este foro, que hoy ya es una marca de nuestra gestión”.

Pullaro recordó que en la primera edición participaron 30 embajadores, 200 compradores internacionales y cerca de 900 empresas locales y de provincias vecinas. “Se realizaron rondas de negocios, se concretaron acuerdos y logramos que Santa Fe se abra al mundo y sea observada con otros ojos. Seguimos en la búsqueda de inversiones y socios comerciales para que nuestra provincia crezca”, concluyó.

Corazón productivo

La vicegobernadora Gisela Scaglia sostuvo: “Detrás de cada empresa hay una familia que se arriesgó a crearla y sostenerla. Cada producto santafesino que llega al mundo es de calidad. Por eso estamos logrando que nuestra provincia sea una marca reconocida”.

“Para nosotros es fundamental que nos vean y comprendan que, cuando hablamos del corazón productivo de la Argentina, hablamos de Santa Fe. Tenemos el honor de gobernarla, pero fue su gente la que la hizo grande, trabajando sin descanso para mostrar todas las cadenas productivas que tenemos”, remarcó.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que “Santa Fe es la segunda provincia exportadora de la Argentina. El año pasado registró exportaciones por más de 14.000 millones de dólares, lo que representó el 18 % del total nacional. Más de 28.000 millones de dólares que el país exportó tuvieron origen en nuestras tierras. Ese dato refleja nuestro interés por internacionalizar nuestras empresas y economías regionales”.

Añadió que el foro “forma parte de un plan para acompañar a nuestras empresas en la consolidación de los destinos que ya tienen y en la búsqueda de nuevos mercados. Santa Fe cuenta con 6.000 compañías que conforman una matriz productiva sólida, sustentada en el talento humano, nuestra mayor riqueza. Queremos exportar más, pero para eso necesitamos más infraestructura y marcos normativos adecuados. La provincia está invirtiendo fuerte en ese sentido”.

Segunda edición del Santa Fe Business Forum

La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, resaltó que “el Santa Fe Business Forum es hoy el evento más relevante del país en materia de comercio exterior y nos sentimos muy orgullosos de eso. Cuando decidimos que la provincia debía liderar la internacionalización productiva de la Argentina, trazamos un plan ambicioso con distintos programas”.

Explicó que esta segunda edición contempla “una ronda internacional inversa de negocios, capacitaciones, un foro de inversiones y circuitos productivos. Van a participar 250 compradores de 16 sectores productivos distintos, 30 fondos de inversión extranjeros y locales, y se realizarán más de 35 charlas”. Vale recordar que las empresas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la plataforma oficial: businessforum.santafe.gob.ar.

En la presentación participaron también el secretario de la Delegación Federal en CABA del Gobierno de Santa Fe, Hernán Rossi; el cuerpo diplomático acreditado en la Argentina y otras autoridades.

CON INFORMACION DEL GOBIERNO DE SANTA FE.