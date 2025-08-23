Viotti habló con Gabriel Santillán en Radio Rafaela y pidió: "Confíen en mí"

En un excelente reportaje, el periodosta Gabriel Santillán entrevistó al intendente leonardo Viotti. Es de destacar que no es muy común que el periodismo de Rafaela haga preguntas que sean "incomodas" para el entrevistado cuando este está en el ejercicio del poder o es responsable de otorgar una pauta oficial, sin embargo Santillán se destacó por no amilanarse y preguntar todo, más allá de que al entrevistado le guste o no.

Viotti: "Estamos mejorando la gestión y la ciudad se mueve"

En una reciente entrevista con Radio Rafaela, el intendente Leonardo Viotti evaluó los primeros 20 meses de su gestión, destacando una fase de aprendizaje y reorganización interna, así como el lanzamiento de proyectos significativos y una fuerte inclusión de la comunidad.

Reorganización del equipo municipal

Al asumir el cargo, Viotti se encontró con un equipo completamente nuevo, lo que requirió un proceso de adaptación y conocimiento. "Tuvimos altibajos, pero la ciudad nunca se detuvo", afirmó. Ahora, cada secretario y subsecretario tiene claro su rol, lo que permite una gestión más eficiente y una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Inversión en infraestructura

Uno de los aspectos resaltados por Viotti fue la inversión histórica en equipamiento municipal, que oscila entre 2.500 y 3.000 millones de pesos. Esta inversión incluye camiones y maquinaria pesada que mejorarán tanto los servicios como la ejecución de obras. Además, se está llevando a cabo un plan de recuperación de plazas y espacios verdes, con atención especial a la Plaza 25 de Mayo. "Los espacios verdes son esenciales para las familias y deben estar bien iluminados y seguros", destacó.

Propuestas innovadoras en espacios públicos

Viotti mencionó la instalación de mesas de ajedrez y nuevas estructuras de juego en distintos barrios, así como la llegada de mesas de teqball, una disciplina que combina tenis y fútbol.

Inseguridad y canales de denuncia

En cuanto a la seguridad, hizo énfasis en la importancia de contar con estadísticas veraces, que dependen de la denuncia activa de los vecinos. "Es más fácil que nunca denunciar, ya sea por el 911, en la web de Fiscalía o desde tu celular", indicó. Viotti subrayó la necesidad de colaborar con la comunidad para visibilizar la situación real: “No quiero ocultar los problemas; necesitamos trabajar juntos”.

Visión a largo plazo

Por último, Viotti enfatizó que su objetivo va más allá de las soluciones inmediatas, centrándose en el desarrollo estratégico de la ciudad. "Las grandes obras requieren tiempo, planificación y diálogo con todos los actores de la sociedad", concluyó, reconociendo que Rafaela enfrenta “desafíos enormes” como ciudad en crecimiento.