Reunión informativa con Bravino: Tensiones entre oficialismo y oposición

Este viernes, funcionarios del Departamento Ejecutivo, encabezados por la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, asistieron al Concejo Municipal para presentar su postura sobre un proyecto de ordenanza de la oposición que busca reducir las tasas de interés aplicadas a los morosos de tributos y multas municipales.

La oposición propone modificar los artículos 29 y 30 de la ordenanza tributaria. El artículo 29 sugiere reducir la tasa de interés resarcitorio del actual 5% al 2% para deudas impagas, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025. Por su parte, el artículo 30 contempla cambios en los planes de facilidades de pago, manteniendo el plazo de 12 cuotas, pero disminuyendo la tasa mensual del 4% al 2%.

En su intervención, Bravino informó que ya se trabaja en la nueva ordenanza tributaria para el próximo año, buscando alternativas para que los contribuyentes puedan saldar sus deudas. Aclaró que cualquier modificación debe tener en cuenta el riesgo de que una reducción excesiva en la tasa de interés podría perjudicar la recaudación. “La propuesta debe discutirse en el contexto de la ordenanza tributaria de 2026”, indicó.

La concejal Paz Caruso, representante de la oposición, insistió en la necesidad de modificar los artículos de manera inmediata, argumentando que los actuales índices inflacionarios permiten esa flexibilidad.

El concejal Juan Senn criticó al oficialismo por el aumento de tributos, a lo que Bravino respondió que la situación económica actual es producto de una creciente recesión y desempleo. En relación a una propuesta del concejal Martín Racca sobre diferenciar las tasas de interés por nivel adquisitivo, Bottero manifestó que el Estado no puede ofrecer una tasa subsidiada.

En cuanto a las modificaciones presupuestarias que se discutirán la próxima semana, el jefe de Presupuesto explicó que se trata de gastos no previstos y ajustes en partidas específicas, como la contratación de un sistema informático y obras de pavimento.

El encuentro también abordó la compra de alimentos realizada por el Ejecutivo en junio y julio, que superó los montos autorizados sin la necesidad de una nueva ordenanza. Caruso planteó interrogantes sobre estas compras, las cuales Bravino justificó al mencionar la urgencia de abastecer a entidades necesitadas.

A medida que avanzaba la reunión, los cruces verbales se intensificaron. Senn advirtió sobre el incumplimiento de la normativa y las posibles consecuencias legales, mientras que Bravino defendió la actuación del Ejecutivo en el contexto de la emergencia alimentaria.

La sesión concluyó entre tensiones, dejando incierto el futuro de la propuesta de reducción de tasas y las decisiones presupuestarias, ya que la oposición carece de los votos necesarios para imponer su postura sin el consenso del oficialismo.