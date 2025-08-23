Rosario Central vs. Newell´s Old Boys, por el Torneo Clausura

Rosario Central recibe a Newell´s en lo que será una nueva edición del Clásico Rosarino, que se disputará este sábado a las 17:30 horas, en el marco de la sexta jornada del Torneo Clausura.

Desde el Gigante de Arroyito, el partido será dirigido por el árbitro Darío Herrera y se podrá ver gracias a la transmisión televisiva de ESPN Premium.

Cómo llega Rosario Central

El equipo comandado por Ariel Holan llega al clásico luego de haber empatado 1-1 como local ante Deportivo Riestra, y es una de las pocas instituciones que aún mantiene el invicto en el torneo.

El Canalla, que se ubica quinto en la Zona B con siete puntos, buscará una victoria que lo catapulte a lo más alto de la tabla e intentará regalarle un triunfo ante su máximo rival a Ángel Di María, quien, desde su regreso, aún no ha disputado un clásico; el último que jugó fue en 2007.

Cómo llega Newell´s

Por otro lado, los dirigidos por Cristian Ogro Fabbiani llegan tras empatar 1-1 como visitantes ante Defensa y Justicia, y buscarán cortar una racha negativa que los mantiene alejados del triunfo desde la primera jornada.

La Lepra, que marcha décima en la Zona A con seis unidades, está a solo un punto de la zona de clasificación y buscará llevarse los tres puntos como visitante para que la fiesta rosarina sea rojinegra.

El historial entre ambos equipos

En el historial oficial, que incluye también los cruces internacionales, ambos equipos se enfrentaron en 277 oportunidades: Central ganó 97 partidos, Newell's se impuso en 77, y empataron en 103 encuentros.

Las probables formaciones de ambos equipos

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Franco Ibarra o Federico Navarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Newell´s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, David Sotelo; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Fuente: 442