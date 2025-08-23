FIFA anunció la fecha, hora y sede del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Amenos de un año del inicio del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, el torneo sigue tomando forma. Este jueves, tanto el presidente Donald Trump como la máxima autoridad de la FIFA, Gianni Infantino, dieron a conocer una noticia muy importante: la fecha en la que se realizará el sorteo de la fase de grupos.

El bolillero que albergará a 48 seleccionados girará a partir de las 13 horas del viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washigton DC, la capital de Estados Unidos.

“Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación“, explicó Trump.

Cabe recordar que la próxima Copa del Mundo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades distintas.

Formato del sorteo del Mundial 2026 y qué lugar ocupará la Selección Argentina

El Mundial 2026 será el primero de la historia que contará con 48 selecciones participantes, por lo que se sortearán 12 grupos en lugar de los 8 habituales que tenían los torneos con 32 países.

El sorteo se realizará con 4 bolilleros de 12 países cada uno, y los participantes serán ordenados en función a la posición que ocupen en el último Ranking FIFA previo al 5 de diciembre.

De esta forma, la Selección Argentina será cabeza de serie y ocupará el Bolillero 1, indistintamente si logra o no permanecer en la cima del Ranking FIFA a diciembre.

Al momento, Argentina compartirá bolillero con los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, a quienes no enfrentará en Fase de Grupos. España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completarían, al momento, la lista de cabezas de serie.

Otro dato importante es que el sorteo se realizará antes de finalizar la Clasificación para el Mundial 2026, por lo que se sortearán seis bolillas “vacías”.

En marzo de 2026 se definirán los cuatro cupos de repesca que tendrá Europa, y los dos clasificados desde el Repechaje Intercontinental.

Los clasificados para el Mundial 2026

Al momento son 13 los seleccionados clasificados para la Copa Mundial 2026:

México (Anfitrión)

Estados Unidos (Anfitrión)

Canadá (Anfitrión)

Japón (AFC Asia)

Nueva Zelanda (OF) Oceanía

Irán (AFC Asia)

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uzbekistán (AFC Asía)

Corea del Sur (AFC Asia)

Jordania (AFC Asia)

Australia (AFC Asia)

Fuente: 442