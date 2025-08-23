Marcos Rojo rompió el silencio, reveló cómo fue su salida de Boca y explotó contra Miguel Russo: "Me dio mucha bronca lo que me dijo"

Marcos Rojo rompió el silencio y fue contundente. Luego de lo que fue su caótica incorporación a Racing, el exdefensor dio detalles sobre su salida de Boca Juniors y apuntó contra dos referentes de la institución: Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo.

“¿Por qué me fui de Boca? Ni yo sé todavía. Empezó todo en el partido con Independiente, que me sentí mal y se dijeron barbaridades, un montón de mentiras. Al otro día me presenté y entrené, Herrón me sacó y empezó todo el quilombo. De un día para el otro era el culpable de la eliminación", arrancó el defensor de La Academia.

Luego, el central de 35 años expresó cómo fue su relación con el DT y cómo fue lo que descartó del equipo: "A Miguel le pregunté si me iba a tener en cuenta y me dijo que no. No me lo esperaba".

"Es duro lo que me dijo. Me dijo que no tenía la edad, que no podía jugar a ese nivel. Le dije que perfectamente lo entendía, que si iba a contar con Ayrton Costa o el que sea, lo aceptaba. Pero le dije que, cuando llegara a la Argentina quería arreglar y salir, porque me sentía bien, en buena forma, había terminado bien el torneo y quería seguir jugando ", agregó.

Rojo recordó que tras el debut de Ayrton ante Benfica, el propio Miguel le consultó cómo estaba físicamente: “Le dije que podía contar conmigo y entrené con los titulares para jugar contra Bayern Múnich. Al otro día me doy cuenta que estaba afuera y no dije nada, seguí entrenando. Antes del partido con Auckland yo estaba cargado de un cuádriceps por un trabajo fuerte que habíamos hecho y pedí no entrenar. Pellegrino había llegado con un desgarro y Miguel se enojó conmigo, tuvimos una discusión y me di cuenta que me iba a sacar de ese partido”.

Como consecuencia de esa discusión, el ex Manchester United explicó que habló con el Consejo de Fútbol para informarles sobre su situación con el entrenador y solicitó acordar su salida del club.

"¿Quién me sacó de Boca? No lo sé. Si lo digo, miento. Se dicen muchas cosas y nunca supe la verdad. Nadie vino y me dijo las cosas de frente. Nunca lo supe y creo que no lo voy a saber tampoco. No volví a hablar con Riquelme, la última vez fue en el Mundial de Clubes. No lo volví a ver en el Predio y el día que rescindí él no apareció, así que ni lo pude saludar", señaló sobre el máximo mandatario de la institución.

Por último, pero no menos importante, lanzó un ultimátum respecto a Russo: "Me dio mucha bronca lo que me dijo. Úbeda estuvo siempre en las charlas. Tuve una charla que él sabía que nunca le había faltado el respeto a Miguel, dijeron que le grité y eso nunca pasó. Me recontra dolió, lo sentí injusto, pero lo acepté. Hablé con quien tenía que hablar para arreglar mi salida y nada más".

