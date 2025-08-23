Selección Argentina: la AFA confirmó nuevas giras de amistosos internacionales antes del Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene asegurado su boleto al tan ansiado Mundial 2026, y con las Eliminatorias Sudamericanas a punto de finalizar, la AFA dio a conocer detalles sobre los próximos amistosos que disputará el conjunto nacional como parte de su preparación para la cita mundialista.

El ente que rige el fútbol argentino informó que el combinado dirigido por Lionel Scaloni disputará una serie de amistosos internacionales en el exterior, organizados en dos giras.

La primera de ambas será entre el 6 y el 14 de octubre, donde tendrá ligar en Estados Unidos, con rivales y estadios a definir.

Luego, en noviembre, los campeones del mundo viajarán a Luanda, Angola, e India, en una gira que se llevará a cabo entre el 10 y el 18, también con rivales aún por confirmar.

A pesar de que hay rumores que indican que los argentinos enfrentarían a seleccionados de Centroamérica, aún no hay nada oficial.

Cabe recordar que el próximo enfrentamiento en la agenda de la Scaloneta será ante Venezuela, el 4 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Monumental de River.

Fuente: 442