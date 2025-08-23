Wanda Nara será la primera invitada de Dante Gebel en el regreso de “La Divina Noche”

Dante Gebel regresa a la pantalla de eltrece con una nueva temporada de La Divina Noche, el big show que combina entretenimiento, emoción y grandes figuras internacionales.

La encargada de abrir esta nueva edición será Wanda Nara, quien viajó a Los Ángeles especialmente invitada por la producción. En una entrevista íntima y profunda, la conductora habló como nunca antes de su enfermedad, sus relaciones pasadas, su infancia marcada por momentos difíciles y hasta dejó ver un costado espiritual.

Además, Wanda disfrutó de los parques temáticos de Universal y recorrió Hollywood, llegando al set en un auto icónico elegido por la producción del programa junto a Warner Brothers.

Con esta apertura de lujo, La Divina Noche se consolida como uno de los programas más esperados de la televisión argentina. El ciclo, producido por Mario Pergolini, se prepara para estrenar muy pronto su cuarta temporada (la segunda por eltrece).

Esta temporada constará de trece emisiones precedidas por un sketch de altísima producción, grabado como si se tratara de una miniserie cinematográfica, con una narrativa que se desarrollará a lo largo de los trece programas, que prometen entrevistas únicas y momentos inolvidables.

Fuente:TN