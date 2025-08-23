Revelan que Susana Giménez está muy enojada con su nieta por su romance con Nicolás Figal

Susana Giménez estaría muy molesta con el nuevo romance de su nieta Lucía Celasco. Según revelaron en el programa A la tarde, la diva no vería con buenos ojos la relación que la joven mantiene con Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors.

Aunque públicamente Susana no emitió comentarios, en su círculo íntimo habría manifestado reparos sobre la pareja. Según trascendió, pidió a su entorno que investigara un poco más sobre el futbolista, debido a ciertos comentarios sobre su vida sentimental que llegaron a sus oídos.

La reacción de Susana Giménez sobre el romance de su nieta con Nicolás Figal

“El cuento que le llegó a Susana es que Lucía y Nicolás se habían conocido hace dos meses. Se dice que alguien le habría mostrado a Lucía una foto de él y ella dijo: ‘Qué bombón que está saliendo de la Bombonera’. Y ahí empezó el proceso”, contó el notero del ciclo.

Sin embargo, aclaró que la historia no sería tan reciente como cree la diva: “A Susana le llegó el chimento, pero tengo que decir: no es de junio el primer encuentro, es antes. Es bastante antes”, remarcó. Según la versión del periodista, el vínculo habría comenzado en verano, cuando Figal recién atravesaba su separación.

En ese contexto, el futbolista también habría estado en contacto con otras mujeres. “Él recién estaba separado, se estaba separando y estaba tiroteando con dos, una influencer y otra famosísima, pero no lo vamos a contar”, sumó el panelista, dejando entrever que el jugador tenía varias historias abiertas al mismo tiempo.

Fuente: caras.perfil.com