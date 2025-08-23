La Convención Reformadora entra en su etapa final: la Comisión Redactora toma el mando

La Comisión Redactora, presidida por Joaquín Blanco, inicia la revisión de los 106 dictámenes de las cinco comisiones temáticas para dar forma al texto final de la reforma constitucional.

Las comisiones cumplieron en plazo: Legislativo y Ejecutivo (16 dictámenes), Funcionamiento del Estado (26), Régimen Municipal (16), Declaraciones y Garantías (38) y Poder Judicial (14).

El ámbito judicial concentró las mayores tensiones políticas, especialmente en la selección y control de magistrados, donde no hubo consenso entre oficialismo y oposición.

En Derechos y Garantías se lograron coincidencias en tratados internacionales, salud, cultura, derechos digitales, ambientales y de consumidores, aunque persistieron diferencias en educación, religión y libertad de expresión.

Se establecieron disposiciones transitorias, como la obligación de dictar en plazos cortos una nueva Ley Orgánica de Municipios y una Ley de Coparticipación.

El texto prevé además la posible reelección de autoridades provinciales y regula la continuidad de procesos judiciales y de la integración de la Corte Suprema hasta que se aprueben nuevas leyes.

A tres semanas de concluir el trabajo de la Convención Reformadora, la atención política y social se concentra en la Comisión Redactora, que desde este lunes asumirá un rol clave: revisar los 106 dictámenes elaborados por las cinco comisiones temáticas. El objetivo es producir un texto ordenado y definitivo que será sometido a debate y votación en el plenario, dando forma a la nueva Constitución de la provincia.

La comisión, integrada por 18 convencionales y presidida por Joaquín Blanco, tiene la tarea de coordinar, armonizar y sistematizar los artículos propuestos, según lo establece el reglamento interno y la Ley 14.384. Se trata de un trabajo de precisión quirúrgica: ajustar redacciones sin alterar el sentido político de lo aprobado y asegurar que las reformas se presenten en un texto único, claro y coherente.

Hasta ahora, las comisiones temáticas cumplieron en tiempo y forma con la entrega de sus despachos. La de Poder Legislativo y Ejecutivo fue la primera en finalizar, con 16 dictámenes, seguida por Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana con 26. Régimen Municipal aportó otros 16; Declaraciones, Derechos y Garantías, 38; y finalmente Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales, con 14.

Este último ámbito fue, al mismo tiempo, el más conflictivo. Allí se evidenciaron las mayores divergencias entre bloques, en especial respecto de la selección de magistrados y los mecanismos de control disciplinario. Mientras Unidos para Cambiar Santa Fe presentó sus propuestas el jueves pasado, Más para Santa Fe intentó hasta último momento acercar posiciones, sin lograr coincidencias. La convencional Jaquelina Balangione, del sector no oficialista, se mantuvo hasta el cierre para advertir sobre posibles problemas en el texto impulsado por el oficialismo.

El debate también se extendió a cuestiones de autonomía municipal y a la incorporación de nuevas competencias, con posturas diferenciadas entre Unidos y Más para Santa Fe, a lo que se sumaron los dictámenes de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad, que presentaron sus propios documentos.

Uno de los capítulos más ricos en discusión fue el de Declaraciones, Derechos y Garantías. Allí, las audiencias públicas con representantes de la sociedad civil resultaron decisivas para introducir modificaciones de fondo. Unidos y Más para Santa Fe lograron coincidir en la incorporación de tratados internacionales al texto constitucional, la actualización del artículo sobre libertad de reunión y nuevas disposiciones vinculadas a la salud y la cultura. Además, se introdujeron derechos de nueva generación: digitales, ambientales, de consumidores, así como medidas de acción positiva y reconocimiento a la ciencia y la innovación.

Sin embargo, las diferencias persistieron en otros artículos sensibles. Más para Santa Fe presentó despachos de minoría sobre la relación entre religión y Estado, el debido proceso, la libertad de expresión, las garantías judiciales, el derecho al trabajo, el régimen electoral y varios apartados referidos a educación.

La reforma también prevé disposiciones transitorias de gran impacto institucional. Por ejemplo, la obligación de sancionar en un plazo de un año una nueva Ley Orgánica de Municipios que reemplace a la vigente desde 1939, y en dos años una Ley de Coparticipación. En paralelo, se habilita la posibilidad de reelección del actual gobernador por un período y de legisladores, intendentes y concejales por hasta dos períodos adicionales.

En el ámbito judicial, las transitorias establecen que el actual Procurador General seguirá integrando la Corte Suprema hasta cumplir los requisitos jubilatorios, sin que se nombre un reemplazante. Además, los concursos para jueces, fiscales y defensores en trámite continuarán bajo la normativa actual, hasta tanto se dicten las leyes que regulen los nuevos procedimientos.

Con este marco, la Comisión Redactora no solo deberá ordenar un voluminoso trabajo legislativo, sino también administrar tensiones políticas que aún atraviesan los bloques. Su labor será decisiva para dar coherencia y viabilidad a una reforma constitucional largamente esperada, que busca modernizar la institucionalidad provincial y responder a demandas sociales cada vez más diversas.

El reloj corre y las expectativas crecen: en tres semanas, la provincia sabrá si este proceso histórico logra traducirse en una Constitución reformada y en qué medida reflejará los consensos y disensos que marcaron el intenso trabajo de la Convención.