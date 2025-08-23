Pablo Farías: “Es un honor representar al socialismo y a Provincias Unidas en el Congreso”

El dirigente socialista Pablo Farías atraviesa días intensos. Convencional constituyente y protagonista del debate santafesino sobre la reforma, acaba de sumar un nuevo desafío: ser candidato a diputado nacional en la lista impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia.

“Para mí es un gran honor formar parte de esta propuesta”, aseguró en diálogo con CyD Litoral, destacando que el frente Provincias Unidas busca ser la tercera alternativa frente a la polarización nacional.

Según Farías, la apuesta es clara: “Queremos ofrecer algo distinto. Sabemos que el escenario electoral es complejo, pero nuestra lista es la única novedad real que hoy se le puede ofrecer a la ciudadanía”.

Una campaña con sello santafesino

La definición de Pullaro de impulsar una lista propia a nivel nacional marcó un hito en la política provincial. Con Scaglia a la cabeza y Farías en el segundo lugar, el armado busca trasladar al Congreso la lógica de gestión que hoy se aplica en Santa Fe.

“En el gabinete provincial convivimos con distintas fuerzas políticas y logramos acuerdos semana tras semana. Ese mismo espíritu de diálogo y consenso queremos llevar a Buenos Aires”, remarcó el dirigente socialista.

Farías reconoció que el desafío será grande, ya que la dinámica del Congreso nacional dista de la legislatura santafesina. “Hay muchas cosas que cambiar, pero estoy entusiasmado. Lo que no van a ver de mí es chicana barata ni bajezas. La política merece respeto porque es la gente la que nos pone en ese lugar”, sostuvo.

Convención Constituyente: consensos y debates

Mientras tanto, la actividad de la Convención Constituyente avanza a paso firme. Farías destacó que, pese al escepticismo inicial, las comisiones cumplieron con los plazos previstos y lograron emitir dictámenes en temas sensibles.

“Era la etapa más trabajosa y la cumplimos. El resultado final será una Constitución moderna y democrática para Santa Fe”, aseguró.

Según el convencional, los mayores consensos se dieron en torno a la autonomía municipal, la justicia y los nuevos derechos. “Incorporamos seguridad pública, educación como derecho y cuestiones ambientales que no estaban. Además, limitamos las reelecciones indefinidas y avanzamos con ficha limpia”, enumeró.

Entre la política y la campaña

El propio Farías reconoció que la campaña electoral se coló en los debates. “Es lógico, algunos utilizan la tribuna de la Convención para sus discursos. Lo vimos con Libertad Avanza y también con intervenciones de otros dirigentes. Pero siempre recordamos que lo que estamos discutiendo debe trascender la coyuntura: estamos reformando la Constitución de la provincia”, señaló.

De cara a lo que viene, anticipó que los debates en el pleno serán intensos, pero confía en que el texto final tendrá amplio respaldo. “Lo más importante es que Santa Fe contará con una Constitución que esté a la altura de los desafíos actuales”, agregó.

Agenda nacional

Pensando en su eventual desembarco en el Congreso, Farías ya perfila prioridades. “Los puertos y la hidrovía serán temas centrales. El 80% de la producción agropecuaria del país sale por los complejos portuarios santafesinos y nuestra provincia ha sido marginada de esa discusión. Vamos a trabajar para cambiarlo”, adelantó.

