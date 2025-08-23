Oficialismo destaca el consenso logrado en la primera etapa de la reforma constitucional de Santa Fe

Todas las comisiones temáticas de la Convención del 25 presentaron sus dictámenes dentro de los plazos establecidos, avanzando en la reforma de la Constitución de Santa Fe.

La Comisión Redactora asumirá desde el lunes la tarea de unificar, sistematizar y preparar los dictámenes para su tratamiento en sesiones plenarias.

El oficialismo destacó el alto nivel de consenso alcanzado, con apoyo opositor en comisiones clave como “Funcionamiento del Estado” y “Poder Legislativo y Ejecutivo”.

Hubo momentos de disenso, como la impugnación de Alejandra Oliveras, debates sobre autonomías municipales y la retirada de bloques opositores por desacuerdos.

En Declaraciones, Derechos y Garantías se lograron consensos sobre tratados internacionales, salud, cultura y derechos digitales, aunque persistieron diferencias en educación, libertad de expresión y religión.

Se incorporaron disposiciones transitorias y cláusulas que regulan la continuidad de procesos judiciales y la reelección de autoridades provinciales, preparando el camino para la etapa de votación final.

A pocas semanas de culminar la primera etapa de la Convención Reformadora, todas las comisiones temáticas presentaron sus dictámenes dentro de los plazos establecidos, consolidando un ritmo de trabajo considerado eficiente por el oficialismo y destacados por la oposición. La Comisión Redactora, que asumirá funciones desde el próximo lunes, será clave para sistematizar y unificar los 106 dictámenes antes de su tratamiento en las sesiones plenarias.

El oficialismo destacó el alto nivel de consenso alcanzado en varios órganos temáticos. La comisión de "Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana" entregó 11 dictámenes de mayoría, de los cuales nueve contaron con respaldo opositor. De manera similar, la comisión de "Poder Legislativo y Ejecutivo" logró apoyo de al menos dos bloques opositores a la cláusula transitoria que habilita al gobernador Maximiliano Pullaro a competir por su reelección en 2027.

El convencional Fabián Bastia (Unidos - UCR) valoró el proceso como un ejemplo de diálogo y participación: “Ha habido un trabajo muy importante de todos los actores. Las comisiones realizaron un trabajo extraordinario, basado en la escucha activa, con la participación de instituciones y ciudadanos, y los dictámenes se entregaron holgadamente y a tiempo”, destacó en diálogo con el Móvil de AIRE en la Convención del 25. Por su parte, el ministro de Gobierno de la provincia reconoció que los primeros 40 días estuvieron marcados por situaciones extraordinarias, entre ellas el fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien no pudo asumir su cargo.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de momentos de disenso. La aprobación del reglamento en la primera sesión plenaria generó fuertes contrapuntos, con críticas de bloques como La Libertad Avanza y “Somos Vida y Libertad” sobre algunos artículos propuestos. En la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, Más para Santa Fe acusó al oficialismo de no priorizar consensos, retirándose del recinto en señal de protesta. Desde Unidos respondieron que se estaba confundiendo la campaña electoral con el proceso constitucional, lo que generó mayor tensión entre los sectores.

Otro episodio controversial fue la impugnación presentada por el granatismo contra Oliveras, quien, paradójicamente, se encontraba internada tras sufrir un ACV isquémico. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento recomendó rechazar la impugnación, y Verónica Colombo asumió como su reemplazo en la Convención Reformadora.

El enfoque en la construcción de consensos fue subrayado por Bastia, quien destacó que la constitución se está elaborando en un espacio de diálogo, no en la imposición de ideas previas: “La Constitución se escribe en el lugar de los consensos. Para todo hay excepciones, y son esas las que justifican la regla. Vinimos a construir una buena herramienta para los santafesinos, moderna y posiblemente de las más avanzadas de Latinoamérica”, señaló.

En la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, el debate fue intenso pero fructífero: se lograron consensos sobre la incorporación de tratados internacionales, la libertad de reunión, la salud y la cultura. Además, se introdujeron derechos digitales, de ciencia e innovación, ambientales y de consumidores, junto con medidas de acción positiva. Pese a esto, persistieron diferencias sobre religión y Estado, debido proceso, libertad de expresión, garantías judiciales, trabajo, régimen electoral y educación, donde algunos bloques presentaron dictámenes de minoría.

El balance de esta primera etapa resalta tanto la eficiencia administrativa como la profundidad del debate político. La entrega ordenada de dictámenes, la participación de actores ciudadanos y el intento de encontrar consensos constituyen un avance significativo en la construcción de una reforma que pretende modernizar la Constitución de Santa Fe.

Con la Comisión Redactora al frente del trabajo y las sesiones plenarias próximas, la provincia encara ahora la fase de sistematización, ajuste y votación final. Mientras tanto, los consensos logrados y los debates pendientes reflejan la vitalidad del proceso y consolidan a Santa Fe como un escenario de reforma constitucional donde el diálogo y la participación ciudadana marcan el rumbo hacia un texto moderno y equilibrado.