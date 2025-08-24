"Ser campeón con Central": Di María quebró en llanto en el festejo tras la victoria de Rosario Central ante Newell´s

Ángel Di María, ídolo de Rosario Central hablo tras la victoria en el clásico rosarino y confesó cual es su último sueño a cumplir: Ser campeón con Central.

El Fideo convirtió el gol de la victoria de tiro libre, pero antes de pegarle besó la pelota tras un pedido de su esposa: "Mi Jermu me había dicho que si me queda alguna, lo haga"

"El encargado de los tiros libres es Nacho (Malcorra), pero me da la posibilidad de hacerlo" dijo el campeón del mundo post partido demostrando gratitud y humildad tras hacer el mejor gol del Torneo Clausura.

El ex jugador de la selección argentina confesó haber cumplido un sueño. De los tres clásicos que disputó en su vida, solo ganó este, por lo que fueron 18 años de acumular fuerzas para una revancha soñada, aunque El Fideo aun tiene hambre.

Si hay algo que el fútbol argentino dejo claro, es que el candidato no puede estar tranquilo. Tras un buen Torneo Apertura, Rosario Central soñó con la posibilidad de volver a levantar un titulo, pero cayó en el camino. De la mano de Ángel Di María, todo parece más fácil, pero aún queda mucho y esto es paso a paso.

Fuente: 442