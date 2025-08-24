Victoria histórica de Los Pumas sobre los All Blacks: 29-23 por la segunda fecha del Rugby Championship 2025

Los Pumas hicieron historia en el estadio José Amalfitani: Le ganaron a los All Blacks por 29 a 23 siendo esta la primera victoria de la selección de Rugby en suelo argentino sobre Nueva Zelanda y la cuarta en toda la historia.

El equipo albiceleste se fue al entretiempo empatada, y con golpes rápidos en el segundo tiempo pudo jugar con el tiempo para llevarse un resultado que quedará para la historia.

Los Pumas comenzaron arriba con dos penales sobre los All Blacks, pero rápidamente el equipo neozelandés se puso en partido. Tomas Albornoz y Juan Cruz Mallia convirtieron los tantos iniciales para Argentina, aunque los de Oceanía se pusieron arriba 13-6

Juan Martín González se estiró con lo justo y apoyó la primera conquista del partido para el equipo Argentina: Con la conversión, 13-13 y a los vestuarios.

Se repitió la misma formula. Dos penales y un try. Santiago Carreras por duplicado y Gonzalo García apoyo la pelota sobre el césped: Argentina arriba 26-13 a falta de veinte minutos.

Los All Blacks achicaron la diferencia, pero nuevamente Santiago Carreras marcó de penal y alejó a Argentina: 29-20

Los Pumas en la previa

Luego de caer 41-22 el fin de semana pasado, Los Pumas vuelven a la acción este mismo sábado y buscarán la revancha enfrentándose a los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship. El combinado argentino de rugby llega a este compromiso tras una derrota ante Nueva Zelanda y un mes de julio bastante irregular: cayó dos veces frente a Inglaterra, pero cerró el mes con un gran triunfo ante Los Teros de Uruguay.

Fuente: 442