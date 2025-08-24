Sin Lionel Messi el Inter de Miami empató 1-1 en la previa de la semifinal de la Leagues Cup

El Inter de Miami empató 1-1 contra DC United por la MLS y ya piensa en la definición de la Leagus Cup: Lionel Messi no sumó minutos y muchos jugadores que suelen sur titulares no contaron con minutos.

El equipo visitante se puso arriba con gol de Jackson Hopkins, pero el ex Racing Baltasar Rodríguez hizo un golazo para empatar el marcador y sellar el resultado.

A 4 días de la definición

Las Garzas se enfrentarán ante Orlando City por la semifinales de la Leagues Cup. El conjunto dirigido por Javier Mascherano fue campeón en 2023 y ahora busca ser el primer equipo de la historia de la competencia en tener dos estrellas del torneo continental.

Lionel Messi no sumó minutos en la victoria del Inter ante Tigres de México por los cuartos de final, pero Mascherano confía en que el astro sea parte en la parte final del campeonato.

Fuente: 442