Argentina arrancó con autoridad en la AmeriCup 2025: victoria de 94-70 ante Nicaragua

La Selección Argentina de Básquet arrancó con el pie derecho en la AmeriCup 2025: en su debut, derrotó 94-70 a Nicaragua y se llevó los puntos por el Grupo C.

El combinado dirigido por Pablo Priogioni busca defender el título y así lo va logrando: vencieron con autoridad al seleccionado anfitrión.

El duelo comenzó parejo, con intercambios de aciertos por ambos lados. Sin embargo, el quiebre del partido llegó en el segundo tiempo, cuando José Vildoza se volvió determinante y encadenó una seguidilla de puntos clave.

Ya en los minutos finales, el desgaste del conjunto centroamericano era evidente, y la Albiceleste se mostró cada vez más certera y eficaz a la hora de atacar el aro. Nicolás Brussino, Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán fueron los máximos anotadores del equipo.

De esta manera, los argentinos escalaron posiciones en su grupo y, desde ahora, enfocarán su preparación en el duelo ante República Dominicana, que viene de vencer a Colombia. El encuentro será el próximo domingo a las 16:10 horas.

Por último, pero no menos importante, cerrarán su participación en la fase de grupos frente al elenco cafetero el próximo lunes.

