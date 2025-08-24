La drástica decisión de Carlos Tevez tras la derrota que dejó a Talleres cerca del descenso

Carlos Tévez decidió no hablar en conferencia de prensa después de la derrota por 3-0 ante Atlético Tucumán, que dejó al conjunto cordobés en los últimos lugares del Grupo B y muy cerca del descenso. Además, ninguno de los futbolistas del plantel habló post partido por órden del técnico.

Lo números del Apache al frente del equipo son muy malos. Dirigió seis partidos en los que ganó solo uno (ante Independiente) y cayó en otros tres (San Lorenzo, Lanús y Atlético Tucumán). Tan solo logró dos empates (San Martín de San juan y Godoy Cruz) y su porcentaje de efectvidad es de 27,7%, un número muy bajo que tiene preocupados a los dirigentes.

Medios cordobeses indican que en las próximas horas habrá una reunión clave entre Tévez y Andrés Fassi, presidente de Talleres, para definir cómo sigue la situación. Hay rumores de renuncia, pero todavía no hay nada confirmado.

Talleres ocupa la 28° posición en la tabla anual con 18 puntos, a uno de San Martín de San Juan (30°), que actualmente ocupa la posición de descenso.

Tévez llegó a Talleres tras la sorpresiva renuncia de Diego Cocca, quien dejó el cargo antes de debutar. Hoy, su continuidad comienza a estar bajo la lupa en un momento crítico para el Matador.

Fuente: TN