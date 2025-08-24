Tini Stoessel sorprendió con un bob shaggy: el corte de pelo que será furor en verano

Tini Stoessel vuelve a estar en el centro de la escena tras presentar un radical cambio de look, donde su cabello vuelve a cobrar protagonismo. La artista pop se mostró sumamente natural y descontracturada al presentar un corte bob shaggy donde los rulos y el volumen la traslada a la década del ´80.

La reciente transformación de la multifacética actriz y cantante causó sensación entre sus seguidores, quienes, a pesar de estar habituados a sus frecuentes cambios de imagen, se vieron sorprendidos por esta nueva faceta. Este inesperado giro estético generó gran expectativa y demostró una vez más la versatilidad y audacia de la artista.

Tini Stoessel, una foto que nadie imaginaba

Tini Stoessel es una referente de niñas y adolescentes a lo largo y ancho del mundo. Su popularidad atravesó continentes y cruzó océanos a tal punto que se consagró una de las solistas de habla hispana más famosas a nivel mundial, integrando ese prestigioso y acotado grupo de personajes más queridos del ambiente. Por ese motivo, cada acción que realiza es seguido de cerca no sólo por sus fanáticos, sino también por sofisticados estilistas y hasta la misma opinión pública.

En las últimas horas, una fotografía revolucionó las redes sociales ya que se la muestra a ella en un primer plano con un cambio total de look: dejó atrás el característico pelo largo para lucir un bob shaggy lleno de volumen y ondas bien pronunciadas que trasladaron a los expertos en moda a la tan recordada década del ´80, en el que el pelo cumplía un rol protagónico y que, al parecer, marcará tendencia este verano 2025-2026.

Cabe destacar que Martina Tini Stoessel es una experta en jugar con el largo y el volumen de su cabello. Asimismo, explicó: “En realidad lo tengo corto, no es que me pongo pelucas, esto es todo a mano”, señaló en una entrevista para Vogue mientras se colocaba extensiones. Sin embargo, su versatilidad le permite pasar por diferentes tonalidades de colores y estilos que incluye la colocación de flequillo o, bien, el rostro descubierto mostrando imponiendo la frescura propia de su edad.

Con maquillaje cargados o en tonos nudes, cada look representa un nuevo desafío para la cantante, que está dispuesta a asumir. Lo original y poco común es un común denominador a la hora de salir frente a cámara: lo osado es una de las características que la representa y que impulsa a sus seguidores a animarse a más.

Finalmente, este toque ochentero que luce Tini Stoessel se suma a la impronta única de una artista con carisma y personalidad desbordantes. Su habilidad para combinar texturas y colores la mantiene siempre a la vanguardia de la moda. Aunque aún no está claro si este nuevo look está relacionado con algún proyecto artístico o simplemente refleja su estilo personal, lo innegable es que todo lo que hace Tini la hace destacar y brillar con luz propia.

