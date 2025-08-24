Dinastías sindicales: los hijos de los jefes gremiales avanzan en el poder y alimentan tensiones internas

El apellido Moyano ya no remite solo a Hugo: varios de sus hijos (Pablo, Hugo Antonio, Jerónimo y Karina) ocupan cargos en Camioneros y en la CGT, aunque la sucesión interna está marcada por tensiones familiares.

El apellido Moyano ya no remite únicamente a Hugo, histórico líder de Camioneros y figura central del sindicalismo argentino. Sus hijos —Pablo, Facundo, Hugo Antonio, Jerónimo y Karina— ocupan posiciones estratégicas tanto en el Sindicato de Camioneros como en el de Peajes, lo que alimenta una pregunta que atraviesa a gran parte del movimiento obrero: ¿se consolida en la Argentina una nueva generación de “dinastías sindicales”?

El caso Moyano es apenas el más visible de un fenómeno extendido. Al menos 12 sindicatos de peso tienen a los descendientes de sus máximos dirigentes en puestos de relevancia. Algunos aparecen como herederos directos de la conducción, otros cumplen funciones secundarias, pero todos forman parte de un proceso en el que los liderazgos buscan proyectarse a través de la familia.

Camioneros: la pulseada por la herencia

Hugo Moyano, con 81 años, enfrenta desde hace tiempo la incógnita de su sucesión. Pese a que Pablo, su hijo mayor en la actividad gremial, ocupa la secretaría adjunta de Camioneros y el liderazgo del club del gremio, mantiene un duro enfrentamiento con su padre desde hace cuatro años por diferencias en la obra social y la estrategia política frente al kirchnerismo. Esa interna debilitó sus chances de convertirse en el heredero natural.

En paralelo, Hugo Antonio, abogado laboralista y hoy secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Federación, asoma con un perfil más político y acaba de lograr una candidatura a diputado nacional. Jerónimo, el menor de la familia, es impulsado por su padre para convertirse en secretario de Juventud de la CGT en noviembre, mientras que Karina ocupa la Secretaría de la Mujer en la Federación. La multiplicación de cargos familiares genera resquemores dentro del sindicato: Jorge Taboada, secretario adjunto de la Federación, expresó su malestar por quedar relegado en la cúpula de la CGT y cuestionó la preferencia de Moyano por sus hijos.

Una tendencia que se expande

La estrategia de proyectar el poder sindical en la familia se repite en otros gremios de peso. Amadeo Genta, histórico jefe de los municipales porteños (SUTECBA), buscará la reelección acompañado por su hijo Emiliano como secretario adjunto. Luis Barrionuevo, al frente de los gastronómicos (UTHGRA), ubicó a su hija Sandra en un rol de peso dentro de la estructura del sindicato y en espacios vinculados a la Iglesia.

Carlos Acuña, cotitular de la CGT y líder de los trabajadores de estaciones de servicio, cuenta con su hijo Carlos Roberto como adjunto en el gremio, mientras que Julio Piumato tiene a su hijo Andrés como secretario de Administración de los judiciales. Gastón Frutos, por su parte, heredó el sillón de su padre Abel en la Federación de Panaderos y hoy maneja las finanzas de la central obrera.

El fenómeno alcanza también a gremios estratégicos como La Fraternidad, donde Sebastián, hijo de Omar Maturano, se abrió paso hasta ocupar la Secretaría de la Juventud cegetista, y a SMATA, donde los hijos de Ricardo Pignanelli —Sergio y Gabriela— ocupan lugares claves en la línea sucesoria.

Continuidad o nepotismo

Los defensores de este modelo aseguran que ubicar a los hijos en lugares de responsabilidad garantiza la continuidad de los proyectos sindicales y preserva estructuras construidas durante décadas. Pero críticos internos advierten que este esquema funciona como una barrera para dirigentes con ambiciones genuinas, que ven sus posibilidades bloqueadas frente a jóvenes cuyo principal capital es el apellido.

Los ejemplos muestran ambas caras. Mientras los Vila, en el gremio de Carga y Descarga, promueven una sucesión basada en formación académica y gestión, el clan Medina, en la UOCRA de La Plata, quedó asociado a episodios de violencia y causas judiciales que complicaron la continuidad de la organización.

El futuro del sindicalismo

En un contexto de recambio generacional inevitable, la proliferación de apellidos conocidos plantea un interrogante central: ¿el poder sindical argentino seguirá en manos de familias históricas o dará paso a liderazgos surgidos desde las bases? La respuesta dependerá de la capacidad de los herederos para legitimar su rol más allá del linaje.

Por ahora, el mapa muestra que el apellido sigue siendo la llave de acceso a los principales gremios del país. Y que, en el mundo sindical, la sangre todavía pesa más que el voto.