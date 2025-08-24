Santa Fe avanza hacia la etapa decisiva de la reforma constitucional

La reforma constitucional de Santa Fe entra en etapa decisiva con la comisión Redactora, tras la presentación de 105 dictámenes.

El proceso busca poner fin a seis décadas de intentos fallidos en un contexto de desconfianza social hacia la política.

El oficialismo consiguió que senadores peronistas avalen la cláusula que habilita la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro.

La coalición Más para Santa Fe (PJ, Ciudad Futura, Evita y FR) quiere marcar presencia de cara a las elecciones de octubre.

La Libertad Avanza mantiene una postura de confrontación, mientras persisten tensiones internas en Unidos sobre autonomía municipal.

El debate central gira en torno al equilibrio de poderes y la inclusión de nuevos derechos en consumo, ambiente, agua y tecnología.

La reforma de la Constitución de Santa Fe ingresará esta semana en una fase clave: la redacción final de los artículos que, de ser aprobados en el plenario de la Convención Reformadora, delinearán no solo el mapa del poder provincial en las próximas décadas, sino también aspectos de la vida cotidiana de los santafesinos.

Tras semanas de trabajo, los cinco cuerpos temáticos de la Convención presentaron en tiempo y forma 105 dictámenes: 36 de mayoría y el resto elaborados por distintas fuerzas políticas. A partir de este lunes, la comisión Redactora tendrá la misión de unificar esos aportes y dar forma a los textos que llegarán al recinto. Allí se definirá si la provincia logra, después de seis décadas de intentos fallidos, sancionar finalmente una nueva Carta Magna.

Un proceso atravesado por la política

El contexto político y social que rodea a la reforma es particular. En un escenario de desconfianza ciudadana hacia la dirigencia, los convencionales se mueven entre la seriedad institucional que exige el cargo y los intereses partidarios que marcan la agenda hacia las elecciones legislativas nacionales de 2025. Esa tensión, reconocida incluso por protagonistas del proceso, promete intensificarse a medida que se acerquen las fechas clave del calendario electoral.

El oficialismo, con el frente Unidos para Cambiar Santa Fe a la cabeza, logró dar un primer paso estratégico: tres senadores provinciales del peronismo firmaron el dictamen que habilita la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro. El gesto político fue leído como un triunfo para la Casa Gris, aunque anticipa un debate cargado de polémicas en el plenario.

Del otro lado, la coalición Más para Santa Fe —que reúne al PJ, Ciudad Futura, el Movimiento Evita y el Frente Renovador— buscará hacer sentir el peso de la representatividad obtenida en las elecciones de abril y plantarse con fuerza rumbo a los comicios de octubre. Para este espacio, el desafío será equilibrar la defensa de sus banderas con la necesidad de mostrarse como una alternativa sólida al oficialismo.

En paralelo, La Libertad Avanza mantiene su línea de confrontación. Sus convencionales han dejado en claro que no convalidarán acuerdos con Unidos ni con Pullaro, una posición que, aunque minoritaria, agrega ruido y condiciona la búsqueda de consensos.

Autonomía municipal y tensiones internas

El debate sobre la autonomía y el ordenamiento de municipios y comunas puso de relieve no solo las diferencias entre oficialismo, peronismo y libertarios, sino también dificultades internas dentro de Unidos. La falta de una estrategia unificada generó fricciones y obligó a replantear métodos de negociación. Los peronistas llegaron a retirarse de una reunión en señal de disconformidad, lo que evidenció que la redacción final dista de ser un trámite sencillo.

El delicado equilibrio de poderes

Uno de los capítulos más sensibles de la reforma será el referido al equilibrio de poderes. La oposición observa con lupa el alcance que podría tener el control político sobre el juzgamiento y la remoción de magistrados, así como la propuesta de sacar al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la órbita del Poder Judicial. La discusión promete alta tensión: de un lado, quienes defienden la necesidad de introducir mecanismos de control más ágiles; del otro, quienes advierten sobre el riesgo de politizar aún más la Justicia.

“Hasta ahora hubo mucho show para la tribuna y campaña de por medio”, reconoció un convencional opositor a este diario, al graficar el clima de un proceso que transita entre el entusiasmo por concretar un hito histórico y las tensiones propias de la disputa por el poder.

Nuevos derechos en la agenda

Más allá de los capítulos institucionales, la reforma también incorpora derechos de nueva generación que buscan actualizar el contrato social de Santa Fe. Entre ellos, se destacan los vinculados a consumidores, al ambiente y al agua, así como la inclusión de garantías en materia digital, de ciencia e innovación. Se trata de un apartado que genera amplio consenso y que aparece como el costado menos conflictivo del debate.

Una oportunidad histórica

El desafío para la comisión Redactora será encontrar los equilibrios que permitan alumbrar una Constitución moderna, capaz de reflejar las demandas del siglo XXI, sin quedar atrapada en los cálculos electorales de coyuntura. Santa Fe enfrenta una oportunidad histórica: si logra aprobar la reforma, pondrá fin a más de 60 años de frustraciones en materia constitucional.

La cuenta regresiva ya empezó y, con ella, el pulso de la política provincial late cada vez más fuerte.