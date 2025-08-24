Reforma constitucional en Santa Fe: las comisiones cerraron su etapa de dictámenes y comienza la redacción final

Las cinco comisiones temáticas de la Convención del 25 presentaron 36 dictámenes de mayoría sobre reelección, mandatos legislativos, Cláusula Malvinas, autonomías municipales y modernización judicial.

La Comisión Redactora iniciará el lunes el análisis para armonizar los textos con los artículos no discutidos de la Constitución.

La Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo habilitó la reelección del gobernador, lo que permite a Maximiliano Pullaro postularse nuevamente.

La Comisión de Funcionamiento del Estado aprobó 11 dictámenes sobre jubilaciones, seguridad pública, servicios y participación ciudadana, entre otros.

En Régimen Municipal hubo fuertes cruces entre oficialismo y oposición, con el retiro de convencionales de Más para Santa Fe.

La Comisión de Derechos y Garantías amplió el debate a nuevos derechos (digitales, ambientales, al agua, consumidores) y la de Poder Judicial propuso modernizar la Corte Suprema y fortalecer el Ministerio Público.

La Convención Constituyente de Santa Fe entró en una fase decisiva de su trabajo. Esta semana, las cinco comisiones temáticas culminaron la etapa de debate y presentaron un total de 36 dictámenes de mayoría, que abordan desde la reelección del gobernador y los mandatos legislativos, hasta cuestiones vinculadas con la Cláusula Malvinas, autonomías municipales, modernización de la Justicia y la incorporación de nuevos derechos.

De acuerdo con el reglamento de la Convención, los textos generales debían estar listos hasta veinte días antes del cierre del período de sesiones. Cumplido ese plazo en la medianoche del viernes, la responsabilidad pasa ahora a la Comisión Redactora, que desde el lunes iniciará la tarea de armonizar los nuevos artículos con los tramos de la Constitución que no fueron habilitados para su reforma.

Reelección y consensos en el Poder Ejecutivo y Legislativo

La Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo fue la primera en emitir dictámenes, lo que significó el mayor avance en un proceso que no registraba progresos de fondo desde 1962. Presentó tres despachos: uno referido al Poder Legislativo, otro al Ejecutivo y un tercero con cláusulas transitorias. En total, analizó reformas en 16 artículos de la Carta Magna.

El tema que mayor controversia generó fue la posibilidad de habilitar la reelección del gobernador. Finalmente, el dictamen estableció que podrá haber un segundo mandato consecutivo y que el actual período de Maximiliano Pullaro será considerado el primero, lo que le permite aspirar a un nuevo mandato. La propuesta recibió respaldo de los convencionales oficialistas, del Frente de la Esperanza y de un sector del justicialismo local.

Participación ciudadana y nuevos consensos

La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana trabajó en once dictámenes, que incluyeron asuntos clave: la Cláusula Malvinas, la seguridad pública, el régimen jubilatorio, los servicios públicos, la relación entre Provincia y Nación, y los mecanismos de democracia directa. Fue uno de los espacios donde se lograron mayores consensos, con acuerdos entre Unidos para Cambiar Santa Fe, Activemos, Más para Santa Fe y el Frente de la Esperanza.

Cruces por las autonomías municipales

Donde la tensión política quedó más expuesta fue en la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial. La discusión obligó a extender las sesiones a dos jornadas y terminó con el retiro de los convencionales de Más para Santa Fe, encabezados por Juan Monteverde, quienes acusaron al oficialismo de priorizar su agenda por sobre la construcción de consensos. Desde Unidos, en cambio, respondieron que el edil rosarino “confundía la campaña electoral con el proceso constitucional”. Pese a las diferencias, se presentaron seis dictámenes, entre ellos sobre autonomía municipal, ordenamiento territorial, áreas metropolitanas y recursos.

Derechos y garantías ampliados

La comisión con mayor volumen de trabajo fue la de Declaraciones, Derechos y Garantías, que en 14 horas de debate presentó 12 dictámenes. Allí se incluyeron modificaciones a 16 artículos de la actual Constitución y la incorporación de nuevos derechos vinculados con la era digital, la ciencia, la protección ambiental, el acceso al agua y la defensa de consumidores y usuarios. También se abordaron cambios en materia de libertad de expresión, derecho a la salud, al trabajo, a la cultura y a la educación, además de la llamada “ficha limpia”, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas firmes por corrupción.

Reforma judicial y ministerios públicos

Finalmente, la Comisión de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales presentó dos despachos. Uno de ellos propone ampliar a siete el número de integrantes de la Corte Suprema, con paridad de género y representación territorial, y fija la edad límite en 75 años. También reafirma que los jueces serán designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.

El otro despacho plantea la constitucionalización del Ministerio Público, dividido en dos órganos autónomos: el de la Acusación, con foco en la persecución penal y la protección de las víctimas, y el de la Defensa, orientado a garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad.

Etapa decisiva

Con los dictámenes sobre la mesa, la Convención se acerca al tramo definitorio de un proceso que, de completarse, marcará la primera reforma profunda de la Constitución santafesina en más de seis décadas. La Comisión Redactora tendrá ahora la responsabilidad de ordenar, unificar y pulir los textos, con la expectativa de que los acuerdos alcanzados en las comisiones logren sostenerse en el pleno.

El debate en Santa Fe no solo pone en juego cuestiones técnicas de organización estatal, sino que también abre la puerta a discusiones de fondo sobre la representación política, la ampliación de derechos y la modernización de las instituciones provinciales.