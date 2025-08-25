Nicolás Carrizo, tras su absolución: pidió disculpas a Cristina Kirchner y habló del trasfondo del atentado

Absolución y libertad: Nicolás Carrizo, jefe de Los Copitos, fue liberado tras casi tres años de prisión preventiva; no se probaron cargos en su contra.

Disculpas a CFK: pidió perdón a Cristina Kirchner por los mensajes de WhatsApp que lo comprometieron y que calificó como “una joda”.

Mensajes polémicos: en chats se adjudicaba participación en el atentado, pero el tribunal determinó que no entregó armas ni conocía el plan.

Relación tóxica: Carrizo aseguró que Sabag Montiel intentó asesinar a Cristina para impresionar a su novia, Brenda Uliarte, quien lo humillaba y comparaba con “El Presto”.

Experiencia en prisión: relató que vivió aislado por miedo a represalias y aún teme por su seguridad en libertad.

Apoyo inesperado: la propia defensa de CFK pidió su absolución, destacando que “el derecho penal no debe usarse para venganzas políticas”.

Luego de pasar casi tres años en prisión preventiva acusado de haber participado en el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, Nicolás Gabriel Carrizo –apodado “El Copito”, jefe de la banda de vendedores de algodón de azúcar conocida como Los Copitos– habló públicamente por primera vez desde que fue absuelto. En una extensa entrevista radial, pidió disculpas a la expresidenta por los mensajes que lo habían comprometido y aseguró que Fernando Sabag Montiel, autor material del ataque, quiso disparar para “impresionar” a su novia Brenda Uliarte, también detenida.

Carrizo recuperó la libertad el miércoles pasado, después de que la querella de la propia Cristina Kirchner y la fiscalía coincidieran en solicitar su absolución, al no hallarse pruebas de su participación en el hecho ocurrido el 1° de septiembre de 2022 en Recoleta. “Las disculpas sinceras son hacia Cristina Kirchner. Si ella leyó esos mensajes, a mí me agarra vergüenza. Era un personaje, una joda, nunca pensé que iba a terminar de esta manera”, dijo este domingo en diálogo con Radio con Vos.

Durante la investigación, Carrizo había quedado bajo sospecha por varios mensajes de WhatsApp en los que parecía adjudicarse un rol en el atentado. “Recién intentamos matar a Cristina”, le escribió a un contacto la misma noche del ataque. En otras conversaciones se jactaba de tener el arma o de formar parte de un grupo que planeaba matarla. Sin embargo, en el juicio no se probó que hubiera facilitado un arma ni que conociera el plan. “Era un show con amigos. Yo siempre decía cosas para llevar la contra, para molestar. A un amigo venezolano le decía ‘aguante Maduro’, a otros que era macrista o kirchnerista. Y con esto fue lo mismo. Nunca pensé que iba a tener consecuencias reales”, explicó.

Carrizo también dio su visión sobre el vínculo entre los otros dos acusados. Sostuvo que Sabag Montiel actuó para impresionar a Uliarte, de quien estaba enamorado. Según su relato, la joven lo humillaba constantemente, comparándolo con Eduardo Prestofelippo –“El Presto”–, un comunicador libertario con el que ella fantaseaba. “Ella le decía que tenía el miembro chico y que no la hacía sentir lo que El Presto. Entonces Fernando quería ser alguien, ser famoso para impresionar a su novia. Para mí, eso lo llevó a hacer lo que hizo”, afirmó.

El “jefe de los Copitos” relató que conoció a la pareja poco tiempo antes del ataque, en una fiesta. Negó haber tenido conversaciones sobre un plan criminal y sostuvo que Uliarte lo engañó incluso después del atentado, al ocultar que había estado en Recoleta con Sabag Montiel la noche del 1° de septiembre. “Decía que hacía dos días que no lo veía, nos mintió. Ella tenía una forma infantil de comentar cosas graves, decía que era un héroe. Era una locura”, recordó.

Sobre su paso por el penal de Marcos Paz, Carrizo aseguró que vivió con miedo: “La población carcelaria es de alentar por Cristina. Me gritaban ‘te vamos a matar, Copito’ cada vez que pasaba. Estuve mucho tiempo solo, aislado, para resguardar mi vida”. Admitió que aún teme ser reconocido en la calle y que vive con extrema precaución. “Estoy agradecido de estar en libertad, pero temo por mi vida. Mi abogado, Gastón Marano, demostró que yo no tenía nada que ver”, subrayó.

La propia defensa de Cristina Kirchner fue clave en su absolución. En el alegato final, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal pidieron que se lo liberara de cargos. “Cristina, que fue perseguida durante años, nos dijo: ‘No uso el derecho penal para vengarme. Si no hay pruebas, no lo acusen’”, revelaron en el tribunal.

Carrizo se refirió también a su relación con Sabag Montiel dentro del juicio: “Una vez me habló. Cree que soy pagado por Cristina y que todo es un armado. Me puteó, decía que yo lo quería complicar. Está loco, quedó chiflado. Después no volvimos a cruzar palabra”.

Ya en libertad, Carrizo insiste en que jamás hubiera participado de un atentado. “No tengo mensajes con ellos planificando nada y jamás iría contra la vida de una persona. Me parece una demencia total”, aseguró. A la distancia, dice cargar con el estigma de haber sido parte de la banda de “Los Copitos”, pero confía en que la Justicia haya despejado las dudas: “Lo que pasó me marcó para siempre, pero lo más importante es que se supo la verdad”.