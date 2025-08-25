La inseguridad se combate con hechos concretos y no contando anécdotas

Por Carlos Zimerman

Un foro para escuchar, para hacer catarsis, para que se cuenten anécdotas y para que los lamentos se sucedan por doquier. Si alguien piensa que esto es la solución, realmente está muy equivocado. La inseguridad creciente y cada día más evidente que vive la ciudad se combate con ideas concretas que se puedan ejecutar de inmediato, no en una mesa donde se lanzan ideas y lamentos, pero las soluciones concretas no llegan.

La inseguridad se combate con muchos más policías en las calles que debe proveer la provincia, con hombres y mujeres entrenados y con experiencia, porque Rafaela hace mucho dejó de ser un pueblo. La inseguridad se combate con muchas más cámaras instaladas en lugares estratégicos de la ciudad y con un Centro de Monitoreo de primera generación, donde las imágenes se puedan ver con nitidez y de esa manera llegar rápidamente a los delincuentes.

La inseguridad se combate con más móviles en las calles y con más GUR. La inseguridad se combate dejando de destinar recursos a la política inservible y destinándolos a cuidar a la gente. En Rafaela no se puede salir a la calle con tranquilidad y las autoridades lo saben. De nada sirve un foro de habladores y contadores de historias y proyectos si estos no se pueden llevar a cabo a causa de la burocracia política.

Rafaela necesita una política de seguridad que hoy no tiene y, sobre todas las cosas, personas capacitadas para llevar a cabo un programa serio y organizado. Todo lo demás es para la gilada, para tratar de aparentar que se hace algo cuando en realidad no se hace nada.