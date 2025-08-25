Escándalo en la AmeriCup: Argentina cayó ante República Dominicana y terminó en una pelea

La selección argentina de básquetbol perdió frente a República Dominicana por 84-83 en tiempo suplementario, en un partido del Grupo C de la FIBA AmeriCup 2025 disputado en el Polideportivo Alexis Argüello. Lo que pudo ser una derrota ajustada terminó en escándalo cuando, tras los festejos caribeños, se desató una trifulca entre jugadores de ambos equipos camino a los vestuarios. El incidente fue captado en video y rápidamente se viralizó.

El partido y las polémicas

El duelo había cerrado 75-75 en tiempo reglamentario y se definió en la prórroga. Tras el partido, el DT Pablo Prigioni destacó el esfuerzo del equipo, aunque admitió falencias en el rebote. También criticó el arbitraje: “Hay cuestiones dudosas que definen el juego. Hay que estar a la altura del nivel de los equipos”.

La voz del entrenador argentino

El entrenador Pablo Prigioni defendió la actuación de su equipo con firmeza: “Creo que los chicos jugaron un partido extraordinario, no merecían el final que tuvo”. No eludió mencionar las fallas: "Hicimos muchas de las cosas que nos habíamos propuesto, salvo que sufrimos en el rebote. Sabíamos que era un punto fuerte de ellos. Aun así, tuvimos nuestras posibilidades de ganar”.

Además, expresó su malestar con algunas decisiones arbitrales: “Hay cuestiones dudosas y situaciones que definen el juego... Lo del final es consecuencia de permitir; creo que tendrían que hacer una autocrítica importante. Hay que estar a la altura del nivel de los dos equipos y hoy fue así”.

Fuente: 442