Franco Mastantuono fue parte de la victoria del Real Madrid 3-0 al Real Oviedo

Franco Mastantuono debutó como titular con la camiseta del Real Madrid en el triunfo 3-0 frente al Real Oviedo, en el estadio Carlos Tartiere. El argentino disputó poco más de una hora de juego y dejó buenas sensaciones en su primera titularidad, con participación en la circulación de la pelota y movilidad constante en ataque.

Los merengues ganaron por 3-0 con dos goles de Kylian Mbappe y uno de Vinicius Junior.

Durante el primer tiempo se lo vio con confianza: pidió la pelota, encaró y se asoció con Arda Güler en varias ocasiones, generando desequilibrio por la banda derecha. Incluso protagonizó una acción en el área rival que generó polémica, aunque el árbitro desestimó el reclamo de penal. Su precisión en los pases y la intensidad en la presión fueron puntos destacados de su actuación.

Con el resultado ya encaminado, Xabi Alonso decidió reemplazarlo en el complemento para darle descanso tras un despliegue exigente. Su debut como titular dejó buenas señales y lo proyecta como una opción a tener en cuenta en la rotación del equipo, que empieza a encontrar en Mastantuono una carta de cara a la nueva temporada.

Fuente: 442