La historia de Jacob Kiplimo, el ugandés que marcó un récord en la Media Maratón de Buenos Aires

La Media Maratón de Buenos Aires vivió una edición inolvidable este domingo con la consagración del ugandés Jacob Kiplimo, quien cruzó la meta en 58 minutos y 29 segundos, logrando un nuevo récord para el circuito porteño. Con una amplia ventaja sobre sus rivales, superó al etíope Seifu Tura Abdiwak (59m56s) y al keniata Vinicent Nyamongo Nyageo (59m57s).

El joven atleta de 23 años ya es una figura consagrada en el atletismo mundial. En febrero de este año estableció en Barcelona el récord mundial de media maratón con un tiempo de 56m42s, mejorando en 48 segundos la anterior marca. Además, cuenta con un bronce olímpico en los 10 mil metros de Tokio 2020 y títulos en el Mundial de cross country, tanto por equipos (2019) como en forma individual (2023 y 2024).

La dura historia de vida de Jacob Kiplimo

Detrás de sus logros deportivos hay una historia de esfuerzo y superación. Nacido en Kween, un pequeño pueblo de Uganda, Kiplimo creció en una familia de 28 hermanos en condiciones de extrema pobreza. Su recorrido diario de más de dos kilómetros para ir a la escuela fue su primer entrenamiento natural, hasta que sus cinco hermanos mayores lo impulsaron a entrenar formalmente.

Con apenas 15 años fue olímpico en Río 2016, siendo el atleta más joven de la delegación ugandesa. Hoy sueña con llegar a Los Ángeles 2028 y sumar la medalla dorada a su palmarés.

La Media Maratón porteña volvió a mostrar su jerarquía internacional, combinando la presencia de atletas de elite con la masiva participación popular que le da un marco único a la prueba.

