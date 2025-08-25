Los Pumas, séptimos en el ranking tras la histórica victoria ante los All Blacks

La histórica victoria de Los Pumas ante Nueva Zelanda tuvo un impacto directo en el ranking mundial de World Rugby. El seleccionado argentino sumó 1.79 puntos y se mantiene en el séptimo lugar, recortando distancias con Australia, que perdió frente a Sudáfrica y restó 0.23 unidades.

Los Pumas sumaron puntos claves

A pesar de la mejora, los dirigidos por Michael Cheika aún no logran entrar en el grupo de los seis mejores seleccionados, que serán cabezas de serie en el sorteo del Mundial de Australia 2027. Actualmente, ese privilegio pertenece a Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda, Francia, Inglaterra y Australia.

La definición es clave porque el sorteo, que se realizará en diciembre, ordenará los grupos de la próxima Copa del Mundo. De momento, Los Pumas permanecen en una posición expectante, sin margen de error en los partidos que restan.

El Mundial 2027 tendrá un nuevo formato con 24 equipos, divididos en seis zonas de cuatro. Clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros, como sucedió en los mundiales de fútbol entre 1982 y 1994.

En esta ocasión, World Rugby decidió atrasar un año el sorteo respecto a ediciones anteriores, para evitar distorsiones como la de Francia 2023, cuando los cuatro mejores equipos del momento quedaron repartidos en solo dos grupos y terminaron enfrentándose en cuartos de final.

El top 10 del Ranking de World Rugby

Nueva Zelanda – 90.72

Sudáfrica – 90.01

Irlanda– 89.83

Francia – 87.82

Inglaterra – 87.64

Australia – 84.85

Argentina – 83.40

Escocia – 81.57

Fiji – 80.50

Italia – 77.7.

