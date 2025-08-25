Atento Colapinto: la repentina salida que sacude a Alpine antes del regreso de la Fórmula 1

Alpine está atravesando un 2025 plagado de dificultades. Además de haber cambiado su alineación de pilotos, como lo fue el ascenso de Franco Colapinto, la escudería también sufrió varias modificaciones internas que perjudicaron la estructura del equipo.

Después de haber despedido desde directivos hasta mecánicos, recientemente Alpine vio partir a David Wheater con apenas un año en el cargo como Director Técnico de Aerodinámica y parte clave en el desarrollo del coche. Esto también afecta seriamente la planificación de 2026, año en el que el conjunto galo deposita casi todas sus esperanzas de recuperar la competitividad.

Su trabajo se centraba, como su título indica, en la aerodinámica del monoplaza. Esto implica supervisar y dirigir todo el proceso de diseño y desarrollo de las superficies aerodinámicas del coche, desde el alerón delantero hasta el difusor y los conductos de refrigeración.

Su rol era crucial para mejorar el rendimiento del coche en pista y al día de hoy no tiene reemplazante oficial en la escudería. La aerodinámica es uno de los factores más importantes en la Fórmula 1, ya que determina la cantidad de carga aerodinámica que genera el coche (esencial para el agarre y la velocidad en las curvas) y el arrastre (la resistencia al aire que limita la velocidad punta).

Wheater formaba parte de una estructura técnica de “tres pilares” que Alpine implementó recientemente para intentar mejorar su rendimiento en un momento de resultados decepcionantes.

Esta estructura divide las responsabilidades del antiguo director técnico en tres áreas especializadas: David Wheater en el área de Aerodinámica, Joe Burnell en Ingeniería y Ciaron Pilbeam en Rendimiento. Se centra en el rendimiento en pista, la configuración y la puesta a punto del coche.

Posteriormente, Alpine reforzó su liderazgo técnico al nombrar a David Sanchez como Director Técnico Ejecutivo, quien venía supervisando a Wheater, Burnell y Pilbeam. La responsabilidad de Wheater era, en última instancia, asegurar que el departamento de aerodinámica de Alpine en Enstone (Reino Unido) produzca las soluciones y mejoras que permitan al equipo avanzar en la parrilla.

