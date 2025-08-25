Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole con una romántica foto en sus redes

Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole. Este lunes por la mañana, la joven promesa del Barcelona se mostró por primera vez en sus redes sociales con la cantante argentina.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una foto íntima en la que dejó en claro su cercanía con la artista.

En medio de los rumores de romance, Lamine le dedicó este tierno posteo a Nicki por su cumpleaños número 25. Incluso, al posteo lo acompañó por un emoji de torta y otro de dos corazones rosas.

Además del ramo de flores, los pétalos de rosas y la vela en la mesa, en la foto romántica también se puede ver que ambos se están tomando de las manos mientras él la abraza.

Por el momento, Nicki no compartió la historia de Lamine en su cuenta de Instagram donde reúne más de 20 millones de seguidores.

Fuente: TN