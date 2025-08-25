Tomás Etcheverry se quedó con el duelo de argentinos ante Camilo Ugo Carabelli en el primer día del US Open

En la primera jornada del US Open 2025 hubo un duelo de argentinos y finalmente la victoria fue para Tomás Etcheverry (58° del ranking mundial), que se impuso ante Camilo Ugo Carabelli (43°) por 6-3, 6-2 y 6-0.

Además, Mariano Navone (74°), presente por segunda temporada consecutiva en el torneo, perdió ante el local Marcos Giron (55°) en un partidazo que finalizó 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4.

Además de los tres tenistas que debutaron este domingo, en el cuadro masculino estarán Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Federico Gómez, quien accedió tras superar la etapa de clasificación. Por el lado femenino, Solana Sierra participará por segunda temporada consecutiva.

En la edición pasada, el italiano Jannik Sinner se consagró por segunda vez en un Grand Slam, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka se quedó con el trofeo femenino y se consolidó entre las principales figuras de la WTA.

US Open 2025 en vivo: dónde verlo por TV y ONLINE

El evento se puede ver en vivo en la Argentina a través de ESPN 2:

Canales 102 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 622 (SD) y 1622 (HD) de DirecTV

Canales 104 (SD) y 1009 (HD) de Telecentro

Fuente: TN