Bolsonaro negó que tenga un plan para fugarse a la Argentina y pidió que se revoque su arresto domiciliario

Jair Bolsonaro volvió a quedar en el centro de la polémica en Brasil: este viernes, la defensa del exmandatario negó que este tenga intenciones de huir a la Argentina y pidió la revocación de la prisión preventiva que cumple en su casa, en el contexto del juicio por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.



Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, está acusado de liderar una “organización criminal” que buscó impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde principios de agosto, el líder ultraderechista cumple prisión domiciliaria preventiva, una medida ordenada por el juez Alexandre de Moraes luego de que el imputado violara la prohibición de expresarse en redes sociales.

La policía encontró un borrador de pedido de asilo a Milei

La situación se tensó aún más después de que la Policía Federal presentara un informe en el que sostiene que Bolsonaro volvió a incumplir las restricciones judiciales. Según el análisis de un celular incautado, el exmandatario se comunicó con otros imputados en la causa y compartió por Whatsapp hasta 300 videos relacionados con manifestaciones de apoyo en San Pablo y Río de Janeiro, a pesar de las prohibiciones.

Además, los investigadores hallaron un documento de 33 páginas: un borrador de “pedido de asilo político” dirigido al presidente argentino Javier Milei, fechado pocos días después de que la policía iniciara la investigación por golpismo en febrero de 2024. En ese texto, Bolsonaro argumentaba que era víctima de “persecución política en Brasil” para justificar el pedido de asilo.

La defensa de Bolsonaro: “Esto es lawfare”

El juez Moraes le dio plazo hasta este viernes a la defensa para que explicara la existencia del borrador. Los abogados de Bolsonaro respondieron con dureza y acusaron a la policía de intentar “desmoralizarlo” y de exponer su vida privada con acusaciones “tan graves como infundadas”.

“El objetivo es la masacre. La desmoralización. En otras palabras, es lawfare en curso”, afirmaron en el escrito presentado ante la Corte Suprema. Además, remarcaron que Bolsonaro cumplió todas las órdenes judiciales y que permaneció en su residencia incluso cuando le impusieron la tobillera electrónica, medida que luego fue reforzada con el arresto domiciliario.

“Un borrador de pedido de asilo al presidente argentino, que data de febrero de 2024, no puede ser considerado un indicio de fuga”, sostuvieron los abogados.

Qué puede pasar con Bolsonaro

El proceso judicial contra el exmandatario comenzó en abril y el máximo tribunal de Brasil debe emitir un fallo entre el 2 y el 12 de septiembre. Si es declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

El caso también generó tensiones diplomáticas con Estados Unidos: Donald Trump impuso aranceles punitivos a Brasil y sancionó a magistrados brasileños, en lo que denunció como una “caza de brujas” contra Bolsonaro.

CON INFORMACIÓN DE TODONOTICIAS.