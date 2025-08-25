Dieron a conocer el mal momento que Nico Vázquez atravesó en el teatro tras su divorcio de Gime Accardi

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmaron su divorcio este jueves. En medio de la ruptura, los actores se refugian en sus seres queridos y en el trabajo.

Este domingo trascendió que él no la estaría pasando nada bien y que habría tenido un ataque de llanto en el camarín. Sin embargo, el dato que más sorprendió fue la filtración de la frase con la que dio cuenta del duro momento que atraviesa.

Este domingo, al aire de Infama (América), Nancy Duré dijo: “Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy, pero muy mal. Que después de que firmaron el divorcio hace dos días, no volvieron a hablar”.

Fue entonces que Luis Ventura le preguntó a Rafa Juli sobre la dura frase que el actor habría dicho en referencia a su ruptura. “Él me dijo, no sentí un dolor tan profundo desde el fallecimiento de mi hermano. No es que lo haya comparado, sino que pasaron situaciones muy bravas, por ejemplo, lo de Miami, y nada lo impactó, lo conmovió, lo moviliza tanto como la ruptura de esta forma de una relación de 18 años”, expresó el cronista.

Según explicó el periodista, esa frase la dijo después de dar una conferencia de prensa. “Luego me mostró unas fotos y realmente estaba totalmente moretoneado y me contó del dolor que sentía”, sostuvo.

A modo de cierre, reparó en una de las imágenes de la promoción de Rocky, y destacó: “Lo ven a Nico ahí y está flaco, está musculoso. Ahora está mucho más flaco que la imagen que ustedes están viendo. Está cuatro o cinco kilos por debajo de su peso. Esto se debe no solo a la internación que tuvo, que no pudo entrenar, sino también al momento anímico que está pasando en este momento”.

Fuente: TN